Festa a Sarnico: nel pomeriggio arriva la fiamma olimpica

Il percorso

Proveniente da Villongo , la fiamma farà ingresso in paese da via Suardo alle 15.10 , per poi snodarsi lungo corso Europa, via Foppe, via Vittorio Veneto e via Roma, attraversando il cuore del centro abitato. Il percorso culminerà sul ponte di Paratico , dal quale la carovana olimpica proseguirà in direzione Iseo e Brescia , destinazione conclusiva della giornata. Come previsto dal protocollo olimpico, la torcia sarà portata a staffetta lungo l’intero tracciato. Particolare rilievo assumerà il passaggio sul ponte tra Sarnico e Paratico, luogo emblematico di confine tra le province di Bergamo e Brescia. Proprio qui il sindaco Vigilio Arcangeli ha invitato i colleghi amministratori del territorio, rimarcando il valore istituzionale e simbolico di un evento che unisce territori diversi sotto un’unica bandiera, quella dei valori olimpici.

Sul significato della giornata intervengono l’amministrazione e l’assessorato allo Sport. Il primo cittadino sottolinea come il passaggio della fiamma rappresenti «un momento di grande partecipazione e un’importante occasione di visibilità per Sarnico, capace di coinvolgere la comunità e valorizzare il territorio a livello nazionale». Sulla stessa linea l’assessore allo Sport e alle Politiche giovanili Giorgia Tengattini, che definisce l’iniziativa «un evento di rilievo nazionale che vedrà protagonisti associazioni sportive e non, alcune in divisa e con i propri labari, scuole e giovani, nel segno dei valori olimpici e della partecipazione condivisa». Il concentramento dei partecipanti e delle associazioni è previsto in piazza Umberto I.