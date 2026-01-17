Burger button
Cronaca / Val Calepio e Sebino
Sabato 17 Gennaio 2026

Festa a Sarnico: nel pomeriggio arriva la fiamma olimpica

L’APPUNTAMENTO. La viabilità sarà regolata con chiusure temporanee «a vista», limitate al tempo strettamente necessario al passaggio della carovana, senza interruzioni.

Mario Dometti
Mario Dometti
La fiamma olimpica
La fiamma olimpica

Sarnico

Nel suo lungo viaggio verso Milano-Cortina 2026, la fiamma olimpica attraverserà sabato 17 gennaio anche Sarnico, portando con sé il carico simbolico dei Giochi e l’attenzione di un evento seguito a livello nazionale.

Come previsto dal protocollo olimpico, la torcia sarà portata a staffetta lungo l’intero tracciato

Il percorso

Proveniente da Villongo, la fiamma farà ingresso in paese da via Suardo alle 15.10, per poi snodarsi lungo corso Europa, via Foppe, via Vittorio Veneto e via Roma, attraversando il cuore del centro abitato. Il percorso culminerà sul ponte di Paratico, dal quale la carovana olimpica proseguirà in direzione Iseo e Brescia, destinazione conclusiva della giornata. Come previsto dal protocollo olimpico, la torcia sarà portata a staffetta lungo l’intero tracciato. Particolare rilievo assumerà il passaggio sul ponte tra Sarnico e Paratico, luogo emblematico di confine tra le province di Bergamo e Brescia. Proprio qui il sindaco Vigilio Arcangeli ha invitato i colleghi amministratori del territorio, rimarcando il valore istituzionale e simbolico di un evento che unisce territori diversi sotto un’unica bandiera, quella dei valori olimpici.

Sul significato della giornata intervengono l’amministrazione e l’assessorato allo Sport. Il primo cittadino sottolinea come il passaggio della fiamma rappresenti «un momento di grande partecipazione e un’importante occasione di visibilità per Sarnico, capace di coinvolgere la comunità e valorizzare il territorio a livello nazionale». Sulla stessa linea l’assessore allo Sport e alle Politiche giovanili Giorgia Tengattini, che definisce l’iniziativa «un evento di rilievo nazionale che vedrà protagonisti associazioni sportive e non, alcune in divisa e con i propri labari, scuole e giovani, nel segno dei valori olimpici e della partecipazione condivisa». Il concentramento dei partecipanti e delle associazioni è previsto in piazza Umberto I.

Viabilità e percorsi

La viabilità sarà regolata con chiusure temporanee «a vista», limitate al tempo strettamente necessario al passaggio della carovana, senza interruzioni prolungate. La staffetta olimpica, partita da Roma il 6 dicembre, attraverserà l’Italia in 63 giorni per oltre 12.000 chilometri, toccando tutte le 20 regioni e 110 province, con conclusione il 6 febbraio allo stadio di San Siro, a Milano, in occasione della cerimonia di apertura.

