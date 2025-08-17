Cronaca / Val Calepio e Sebino
Furgone si ribalta a Rogno: traffico rallentato, un ferito lieve
L’INCIDENTE. Code a Rogno a causa di un incidente stradale avvenuto poco prima delle 17 di domenica 17 agosto in via Nazionale.
Rogno
Incidente stradale a Rogno: un furgone diretto verso Costa Volpino, si è ribaltato e ha strisciato sull’asfalto per qualche metro. Fortunatamente nella sua carambola non ha urtato nessun altro mezzo nè pedone.
Alla guida c’era un uomo di 69 anni residente nel Basso Sebino bergamasco, portato in codice giallo all’ospedale. I carabinieri hanno effettuato gli accertamenti per capire l’esatta dinamica di quanto accaduto.
Il ribaltamento, che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, ha causato rallentamenti alla viabilità.
