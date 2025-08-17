Burger button
Cronaca / Val Calepio e Sebino
Domenica 17 Agosto 2025

Furgone si ribalta a Rogno: traffico rallentato, un ferito lieve

L’INCIDENTE. Code a Rogno a causa di un incidente stradale avvenuto poco prima delle 17 di domenica 17 agosto in via Nazionale.

Giuseppe Arrighetti
Giuseppe Arrighetti

Vigili del fuoco a Rogno
Vigili del fuoco a Rogno

Rogno

Incidente stradale a Rogno: un furgone diretto verso Costa Volpino, si è ribaltato e ha strisciato sull’asfalto per qualche metro. Fortunatamente nella sua carambola non ha urtato nessun altro mezzo nè pedone.

Alla guida c’era un uomo di 69 anni residente nel Basso Sebino bergamasco, portato in codice giallo all’ospedale. I carabinieri hanno effettuato gli accertamenti per capire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Il furgone ribaltato a Rogno
Il furgone ribaltato a Rogno

Il ribaltamento, che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, ha causato rallentamenti alla viabilità.

Giuseppe Arrighetti