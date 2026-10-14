Indossava i panni di Jack Sparrow, a Chiuduno addio a Jonathan

Nella Bergamasca era noto per la passione per i pirati e Jack Sparrow, di cui indossava i panni girando per i negozi di Oriocenter, concedendosi alle foto e ai selfie. I capelli, la bandana rossa, la matita nera sugli occhi, al dito quell’anello che nel 2020 gli aveva regalato lo stesso Johnny Deep al concerto degli Hollywood Vampires. Un modo di esprimersi per Jonathan Oddo, morto a 37 anni.

Da giovedì scorso, racconta il fratello Roger, non dava sue notizie. «Aveva chiamato nostra madre dicendo di sentirsi particolarmente stanco, poi aveva smesso di rispondere». Sabato la triste scoperta: Jonathan è stato trovato senza vita nel suo appartamento a Chiuduno, dove aveva vissuto per 16 anni. Nessun segno di effrazione o di violenza da parte di terzi: su richiesta della famiglia è stata disposta l’autopsia, che verrà effettuata questa mattina. In attesa di conoscere la data dei funerali, rimane il ricordo di una persona introversa, con le sue fragilità, «ma con tanta voglia di vivere», continua il fratello, che oggi vive il secondo lutto nel giro di poco tempo: Jonathan è scomparso due mesi dopo il papà. Classe 1989, arrivato dal Milanese, aveva lavorato come magazziniere a Villongo.