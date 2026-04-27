La «Navigazione Lago d’Iseo» cerca personale

«Prima di poter pilotare un battello, servono anni di esperienza che si matura soltanto navigando: per questo siamo sempre alla ricerca di personale navigante che inizi con noi un percorso stimolante». Paolo Bertazzoli, presidente della «Navigazione Lago d’Iseo», commenta così i bandi di assunzione che la società ha pubblicato e con i quali punta a trovare otto nuovi collaboratori: due motoristi e due piloti motoristi a tempo indeterminato (sede di lavoro Monte Isola); un elettricista e un meccanico a tempo determinato (sede di lavoro Costa Volpino) e un operatore della mobilità sempre a tempo determinato (sede di lavoro Costa Volpino, Iseo e Monte Isola). Oltre a competenze specifiche per ogni tipo di attività, per tutte le figure ricercate la «Navigazione» richiede una conoscenza base della lingua inglese. Quattro bandi di concorso scadono il 4 maggio, termine entro il quale gli interessati devono consegnare la propria candidatura, mentre quello per l’operatore della mobilità prevede la consegna dei documenti entro oggi.

Lavorare per i battelli della «Navigazione Lago d’Iseo» e garantirne il loro funzionamento e la loro piena efficienza: è l’opportunità che la società del trasporto pubblico sul Sebino offre a quanti siano interessati a trovare un impiego in questo settore con la prospettiva di diventare piloti: «Nel settore nautico – aggiunge Bertazzoli – occorre seguire una lunga e complessa procedura: da uno step all’altro passano diversi anni e per questo speriamo che ai nostri bandi rispondano in particolare i più giovani: sono loro, in prospettiva, a garantire il futuro della “Navigazione”». Attualmente la società «Navigazione Lago d’Iseo», interamente controllata dall’Autorità di bacino dei laghi di Iseo Endine e Moro, occupa 57 persone, tra il personale di bordo e di terra. Nel periodo estivo l’organico sale a 61 dipendenti. La società può contare su una flotta di 16 navi di diversa dimensione con una portata minima di 70 persone e una massima di 430 passeggeri.

Per quanto riguarda le nuove assunzioni, Veronica Fanchini, direttore della «Navigazione» da inizio anno, sottolinea: «Si tratta di figure profondamente diverse che riflettono la complessità di un’azienda di trasporto pubblico locale: dal personale navigante agli operatori di terra, dai tecnici di cantiere agli addetti al movimento passeggeri. Scegliere di lavorare nella navigazione significa immergersi in un ambiente in costante movimento. Gli orari seguono naturalmente il ritmo del servizio pubblico: festivi, weekend e i picchi dell’alta stagione estiva. È un lavoro che richiede disponibilità e flessibilità, ma che offre in cambio l’enorme soddisfazione di essere protagonisti di un servizio nevralgico, collegando paesi, isole e persone ogni giorno dell’anno». Il presidente Bertazzoli sottolinea l’importanza di investire nel capitale umano per il futuro del bacino: «Lavorare con noi significa diventare ambasciatori del Sebino. Non cerchiamo solo competenze tecniche, ma persone che sentano l’orgoglio di appartenere a questa terra e la responsabilità di offrire un servizio d’eccellenza».