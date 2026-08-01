Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Val Calepio e Sebino Sabato 01 Agosto 2026

Lago d’Iseo in sofferenza: livello basso e alghe nel Basso Sebino alla vigilia del turismo d’agosto - Foto

LA SICCITÀ. Il livello del lago è sceso a -17 centimetri sullo zero idrometrico, con un calo di circa 125 centimetri dal 13 giugno. Preoccupano gli operatori turistici per l’impatto sul paesaggio e sull’accoglienza dei visitatori

Lettura meno di un minuto.
Luca Cuni
Luca Cuni Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Lago d’Iseo in sofferenza: livello basso e alghe nel Basso Sebino alla vigilia del turismo d’agosto - Foto
Banchi verdi e livello preoccupante per il lago d’Iseo

Il caldo, la crisi idrica e le alghe acquatiche stanno mettendo in ginocchio il lago d’Iseo, soprattutto il Basso lago alla vigilia dell’attracco del turismo agostano. Il Sebino non è al suo solito splendore, soprattutto nel triangolo Sarnico, Predore, Paratico, tra spiagge naturali, banchi verdi e un livello preoccupante. Siamo a -17 cm al misuratore, a poco più di 10 cm dal livello minimo di regolazione.

Lago d’Iseo in sofferenza: livello basso e alghe nel Basso Sebino alla vigilia del turismo d’agosto - Foto
Lago d’Iseo in sofferenza: livello basso e alghe nel Basso Sebino alla vigilia del turismo d’agosto - Foto
Lago d’Iseo in sofferenza: livello basso e alghe nel Basso Sebino alla vigilia del turismo d’agosto - Foto

Una crollo di circa 125 cm dal 13 giugno scorso, anche per consentire l’irrigazione delle coltivazioni nelle pianure a valle. La media storica del periodo non lascia spazio a interpretazioni, siamo a -70 cm. Afflussi di acqua nell’alto lago anemici, con deflussi dalla diga di Sarnico di poco superiori. Preoccupati gli addetti ai lavori nel settore turistico per una cartolina non certamente positiva per il nostro lago. Leggi il focus sulla siccità su L’Eco di Bergamo in edicola e in edizione digitale di domenica 2 agosto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarnico
Paratico
Predore
Vacanze
Turismo
Tempo libero
Luca Cuni
L’Eco di Bergamo