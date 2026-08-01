Lago d’Iseo in sofferenza: livello basso e alghe nel Basso Sebino alla vigilia del turismo d’agosto - Foto

Il caldo, la crisi idrica e le alghe acquatiche stanno mettendo in ginocchio il lago d’Iseo, soprattutto il Basso lago alla vigilia dell’attracco del turismo agostano. Il Sebino non è al suo solito splendore, soprattutto nel triangolo Sarnico, Predore, Paratico, tra spiagge naturali, banchi verdi e un livello preoccupante. Siamo a -17 cm al misuratore, a poco più di 10 cm dal livello minimo di regolazione.