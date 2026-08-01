Lago d’Iseo in sofferenza: livello basso e alghe nel Basso Sebino alla vigilia del turismo d’agosto - Foto
LA SICCITÀ. Il livello del lago è sceso a -17 centimetri sullo zero idrometrico, con un calo di circa 125 centimetri dal 13 giugno. Preoccupano gli operatori turistici per l’impatto sul paesaggio e sull’accoglienza dei visitatoriLettura meno di un minuto.
Il caldo, la crisi idrica e le alghe acquatiche stanno mettendo in ginocchio il lago d’Iseo, soprattutto il Basso lago alla vigilia dell’attracco del turismo agostano. Il Sebino non è al suo solito splendore, soprattutto nel triangolo Sarnico, Predore, Paratico, tra spiagge naturali, banchi verdi e un livello preoccupante. Siamo a -17 cm al misuratore, a poco più di 10 cm dal livello minimo di regolazione.
Una crollo di circa 125 cm dal 13 giugno scorso, anche per consentire l’irrigazione delle coltivazioni nelle pianure a valle. La media storica del periodo non lascia spazio a interpretazioni, siamo a -70 cm. Afflussi di acqua nell’alto lago anemici, con deflussi dalla diga di Sarnico di poco superiori. Preoccupati gli addetti ai lavori nel settore turistico per una cartolina non certamente positiva per il nostro lago. Leggi il focus sulla siccità su L’Eco di Bergamo in edicola e in edizione digitale di domenica 2 agosto.
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