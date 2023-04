L’arte del bello: calligrafa nell’era del «touch»

Professione calligrafa. Che richiama l’arte degli amanuensi , il gusto del bello, il lavoro svolto con cura e con il tempo necessario per fare le cose bene. Di questi tempi, un vero e proprio lusso. È la scelta professionale di Antonella Adamo, di Rogno che dopo essersi formata come restauratrice e aver lavorato tra Bergamo, Brescia, Verona e Torino, ha scoperto la calligrafia innamorandosi dei segni tracciati con pennini, calamo in bamboo e pennelli e vari strumenti sulla carta o altri supporti come il legno, la stoffa, il vetro, il metallo.