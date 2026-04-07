Malore in bici a Castelli Calepio, grave 70enne
NELLA MATTINATA. Un uomo di 70 anni ha avuto un malore mentre era in bicicletta a Castelli Calepio ed è stato trovato in arresto cardiaco da alcuni passanti. Soccorso da un’infermiera e poi dagli operatori sanitari, è stato stabilizzato e trasportato d’urgenza all’ospedale di Chiari. Le sue condizioni sono gravi.
Castelli Calepio
Avrebbe accusato un malore mentre era in sella alla sua bicicletta: un uomo di 70 anni è stato soccorso martedì mattina 7 aprile in via San Rocco, a Castelli Calepio. Le sue condizioni sono parse subito gravi: è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Chiari.
Soccorso da un’infermiera sul posto
L’allarme è scattato intorno alle 11. Stando alle prime informazioni, il ciclista è stato trovato a terra da alcuni passanti, accanto al suo mezzo, in arresto cardiaco. Probabilmente è caduto dopo aver accusato un malore. I presenti hanno subito chiamato il 112: un’infermiera di passaggio è intervenuta prontamente, iniziando le manovre di rianimazione in attesa dei soccorsi.
Sul posto sono poi arrivati gli operatori del Gruppo volontari ambulanza di Capriolo, che hanno proseguito con le manovre salvavita e stabilizzato il paziente. Considerata la gravità delle sue condizioni, l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Chiari in codice rosso. Al momento non sono disponibili aggiornamenti sulle sue condizioni. Sul posto, per i rilievi, è intervenuta la Polizia locale di Castelli Calepio.
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