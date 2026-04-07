Malore in bici a Castelli Calepio, grave 70enne

Avrebbe accusato un malore mentre era in sella alla sua bicicletta: un uomo di 70 anni è stato soccorso martedì mattina 7 aprile in via San Rocco, a Castelli Calepio. Le sue condizioni sono parse subito gravi: è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Chiari.

Soccorso da un’infermiera sul posto

L’allarme è scattato intorno alle 11. Stando alle prime informazioni, il ciclista è stato trovato a terra da alcuni passanti, accanto al suo mezzo, in arresto cardiaco. Probabilmente è caduto dopo aver accusato un malore. I presenti hanno subito chiamato il 112: un’infermiera di passaggio è intervenuta prontamente, iniziando le manovre di rianimazione in attesa dei soccorsi.