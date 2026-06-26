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Cronaca / Val Calepio e Sebino Venerdì 26 Giugno 2026

Medico di base e dermatologo: addio a Paul Strauch

IL LUTTO. Molto conosciuto e stimato sul territorio, si è spento mercoledì a 82 anni a Solto Collina. Venerdì 26 giugno alle 17 i funerali.

Lettura 1 min.
Mario Dometti
Mario Dometti
Medico di base e dermatologo: addio a Paul Strauch
Il dottor Paul Strauch

Per quasi trent’anni, dal 1980 al 2009, è stato il medico di medicina generale delle comunità di Solto Collina, Fonteno e Riva di Solto. Con la scomparsa del dottor Paul Strauch se ne va uno dei medici che più hanno segnato la storia sanitaria dell’Alto Sebino. Aveva 82 anni ed è morto mercoledì all’ospedale di Orzinuovi, dove era ricoverato da una ventina di giorni.

Il suo lungo servizio è stato caratterizzato da professionalità e disponibilità, accompagnando la vita di migliaia di persone e diventando un punto di riferimento per intere generazioni di famiglie, che in lui trovavano non solo un medico preparato, ma anche un professionista capace di ascoltare e seguire i propri pazienti con continuità.

Alla medicina di famiglia il dottor Strauch ha sempre affiancato la specializzazione in dermatologia, disciplina nella quale era particolarmente apprezzato. La sua preparazione lo aveva reso un punto di riferimento anche per numerosi colleghi, che nel corso degli anni gli affidavano i propri pazienti per consulenze dermatologiche specialistiche, riconoscendone la competenza e l’esperienza.

La stima nei suoi confronti non è venuta meno neppure dopo il pensionamento. Terminata l’attività di medico di famiglia, ha continuato infatti a collaborare con alcune strutture sanitarie del territorio, mettendo ancora a disposizione le proprie competenze come dermatologo. Un’attività che ha proseguito finché le condizioni di salute glielo hanno consentito e che testimonia il forte legame con una professione vissuta sempre con passione e senso di responsabilità.

Profondo il cordoglio espresso dal sindaco Maurizio Esti, dall’amministrazione comunale e dai dipendenti del Comune di Solto Collina, che in un manifesto hanno ricordato: «la dedizione, l’elevata professionalità e l’instancabile spirito di servizio» con cui il dottor Strauch ha svolto il proprio lavoro in quasi trent’anni di attività al servizio della comunità.

Il dottor Strauch lascia la moglie Mariuccia, la figlia Daniela con Daniele, il nipote Tiziano, la sorella, le cognate, i nipoti e tutti i familiari. La camera ardente è allestita alla Casa Funeraria Vitali di Endine Gaiano. I funerali saranno celebrati venerdì 26 giugno alle 17, nella chiesa parrocchiale di Solto Collina.

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