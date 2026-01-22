Burger button
Cronaca / Val Calepio e Sebino
Giovedì 22 Gennaio 2026

Schianto a Costa Volpino, strada chiusa e tre feriti

L’INCIDENTE. A causa di uno scontro frontale fra due automobili, è al momento chiusa la strada statale 42 «Del Tonale e della Mendola», in entrambe le direzioni e in località Costa Volpino.

Giuseppe Arrighetti
Giuseppe Arrighetti
La zona dell’incidente, sulla statale 42, a Costa Volpino
La zona dell’incidente, sulla statale 42, a Costa Volpino

Costa Volpino

Sul posto sono presenti le forze dell’ordine, il personale del 118 e le squadre Anas per consentire il ripristino della viabilità nel più breve. L’incidente, dalle prime informazioni raccolte, ha coinvolto due auto. Ci sono tre i feriti: una donna di 51 anni, un 63enne e un 78enne, tutti in conizioni fortunatamente non gravi.
Sul posto ambulanze e auto mediche, il traffico è completamente bloccato tra Rogno e Costa Volpino.

Costa Volpino
Rogno
Enti locali
Salute
assistenza sanitaria
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Incidenti nei trasporti
Politica
Giuseppe Arrighetti
anas
118