Schianto a Costa Volpino, strada chiusa e tre feriti

Sul posto sono presenti le forze dell’ordine, il personale del 118 e le squadre Anas per consentire il ripristino della viabilità nel più breve. L’incidente, dalle prime informazioni raccolte, ha coinvolto due auto. Ci sono tre i feriti: una donna di 51 anni, un 63enne e un 78enne, tutti in conizioni fortunatamente non gravi.

Sul posto ambulanze e auto mediche, il traffico è completamente bloccato tra Rogno e Costa Volpino.