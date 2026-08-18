Schiuma nel Borlezza, ipotesi di scarico acque di pulizia dai piazzali

Il 17 agosto a Sovere, lungo il Borlezza, nella zona del centro abitato, diverse persone hanno avvistato e segnalato al Comune la presenza di schiuma biancastra e maleodorante. «Ero in municipio attorno alle 9 – racconta Francesco Filippini, assessore ai Lavori pubblici – e quando mi hanno chiamato sono salito in auto per un veloce sopralluogo. Purtroppo non ho visto nulla che mi aiutasse a capire da dove lo sversamento fosse partito: in meno di un’ora l’allarme era rientrato».