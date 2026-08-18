Schiuma nel Borlezza, ipotesi di scarico acque di pulizia dai piazzali
IL CASO. Cumuli di schiuma nel fiume o sulle rive, e l’impressione di un fenomeno provocato volontariamente.Lettura meno di un minuto.
Sovere
Il 17 agosto a Sovere, lungo il Borlezza, nella zona del centro abitato, diverse persone hanno avvistato e segnalato al Comune la presenza di schiuma biancastra e maleodorante. «Ero in municipio attorno alle 9 – racconta Francesco Filippini, assessore ai Lavori pubblici – e quando mi hanno chiamato sono salito in auto per un veloce sopralluogo. Purtroppo non ho visto nulla che mi aiutasse a capire da dove lo sversamento fosse partito: in meno di un’ora l’allarme era rientrato».
Il problema potrebbe aver avuto origine da qualche azienda agricola in cui si allevano animali, tra Cerete e Sovere: «Purtroppo non è la prima volta – aggiunge Filippini – e il nostro timore è che qualcuno approfitti del fiume ingrossato dal maltempo (dopo il temporale di domenica sera, ndr) per scaricare l’acqua che risulta da attività di pulizia di piazzali e macchinari. Per ora non abbiamo segnalato nulla ad Arpa o Uniacque perché la schiuma è stata contenuta, ma se dovessimo raccogliere elementi significativi agiremo di conseguenza».
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