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Cronaca / Val Calepio e Sebino Martedì 18 Agosto 2026

Schiuma nel Borlezza, ipotesi di scarico acque di pulizia dai piazzali

IL CASO. Cumuli di schiuma nel fiume o sulle rive, e l’impressione di un fenomeno provocato volontariamente.

Lettura meno di un minuto.
Giuseppe Arrighetti
Giuseppe Arrighetti
Schiuma nel Borlezza, ipotesi di scarico acque di pulizia dai piazzali
La schiuma immortalata ieri mattina nel Borlezza

Sovere

Il 17 agosto a Sovere, lungo il Borlezza, nella zona del centro abitato, diverse persone hanno avvistato e segnalato al Comune la presenza di schiuma biancastra e maleodorante. «Ero in municipio attorno alle 9 – racconta Francesco Filippini, assessore ai Lavori pubblici – e quando mi hanno chiamato sono salito in auto per un veloce sopralluogo. Purtroppo non ho visto nulla che mi aiutasse a capire da dove lo sversamento fosse partito: in meno di un’ora l’allarme era rientrato».

Il problema potrebbe aver avuto origine da qualche azienda agricola in cui si allevano animali, tra Cerete e Sovere: «Purtroppo non è la prima volta – aggiunge Filippini – e il nostro timore è che qualcuno approfitti del fiume ingrossato dal maltempo (dopo il temporale di domenica sera, ndr) per scaricare l’acqua che risulta da attività di pulizia di piazzali e macchinari. Per ora non abbiamo segnalato nulla ad Arpa o Uniacque perché la schiuma è stata contenuta, ma se dovessimo raccogliere elementi significativi agiremo di conseguenza».

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