Sicurezza, sul Sebino il presidio dei vigili del fuoco

«Coordinare l’attività di soccorso tecnico urgente, assistere eventuali imbarcazioni in difficoltà, trainare natanti in avaria, rimuovere gli oggetti galleggianti che potrebbero rendere pericolosa la navigazione e soprattutto assistere i bagnanti in difficoltà». Riassume così l’ingegner Venanzio Oberti, il funzionario dei vigili del fuoco responsabile del presidio acquatico sul lago d’Iseo, il servizio che vede in azione i pompieri con un moderno gommone Proworks 460 da 7,6 metri per tre, tutti i fine settimana – dalle 10 alle 19 – oltre che il giorno di Ferragosto, direttamente sulle acque del Sebino. «Si tratta – spiega – di un presidio frutto di una convenzione tra il nostro comando provinciale, la Prefettura e l’Autorità di bacino lacuale, che di fatto garantirà maggiore sicurezza per tutti i bagnanti grazie alla prevenzione svolta dal nostro personale che, nel giro di venti minuti, con il mezzo natante può percorrere il tratto da Sarnico a Lovere».

L’imbarcazione con tre pompieri può percorrere in 20 minuti la tratta da Sarnico a Lovere Un progetto ora concretizzato – già lo scorso fine settimana il mezzo dei vigili del fuoco era presente sul Sebino, dov’è stato visto soprattutto nell’affollatissima zona del Lido Nettuno di Sarnico – dopo la firma dell’accordo a fine maggio e reso possibile grazie a un contributo della Regione. A differenza della scorsa estate, quest’anno la presenza dei pompieri sul lago è dunque più organica e organizzata proprio per via dell’apposita convenzione, oltre che occasione per attività di addestramento per il personale, coordinato dal caporeparto Gianmaria Mauro, referente operativo del soccorso acquatico, e dal vice Matteo Pandini, referente operativo nautico.

L’imbarcazione può raggiungere la velocità di 45 nodi La squadra di soccorso è formata da tre vigili del fuoco: un patentto di seconda categoria nautica, un soccorritore specializzato in soccorsi in acque aperte di superficie e un soccorritore specializzato in soccorsi nei fiumi, vista la vicinanza dell’Oglio. Il mezzo dei pompieri, dallo scafo di tipo oceanico e con motore da 200 cavalli, può trasportare fino a 19 persone, raggiungere la velocità di 45 nodi ed è dotato di motopompa antincendio (per eventuali roghi di imbarcazioni) ed ecoscandaglio (per rilevare eventuali ostacoli subacquei).

Il Circolo velico di Predore, base operativa del servizio

(Foto di Fabio Conti)