Cronaca / Val Calepio e Sebino
Lunedì 27 Ottobre 2025

Tre comunità unite nel dolore per Floria, folla ai funerali

L’ADDIO. A Viadanica in tantissimi per la donna morta nel rogo in casa, a Sarnico. Nell omelia: «Hai attraversato tempeste e ci hai insegnato a danzare sotto la pioggia».

Mario Dometti
Mario Dometti
Durante le esequie
Durante le esequie

Viadanica

Folla a Viadanica per l’ultimo saluto a Floria Paissoni, vedova Bonzi, 75 anni, scomparsa in seguito all’incendio divampato nella sua abitazione di Sarnico nella notte tra sabato 18 e domenica 19 ottobre. Il suo ritorno in paese, dopo gli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria, ha suscitato grande partecipazione e un clima di forte vicinanza attorno alla figlia Alessandra.

Tre comunità unite nel dolore

La salma è stata composta nella Casa funeraria San Rocco di Sarnico, dove un costante passaggio di persone ha reso evidente l’affetto che la circondava: la comunità di Sarnico, dove viveva; quella di Predore, dove era nata; e quella di Viadanica, a cui apparteneva come parrocchiana. Tre realtà diverse che, davanti al dolore, si sono ritrovate unite.

Tra quanti hanno voluto rendere omaggio alla memoria di Floria, è tornato anche il vigile del fuoco residente a Presezzo che quella notte l’aveva portata fuori dall’abitazione in fiamme tentando di rianimarla fino all’estremo. «Hai attraversato tempeste e ci hai insegnato a danzare sotto la pioggia affrontando il dolore con fiducia e speranza» ha detto don Alessandro Martinelli, che nell’omelia ha ricordato la fede paziente e resistente di Floria, segnata anche dalla perdita del marito Giuliano e del figlio Andrea.

