Vigili del Fuoco volontari, appello alle 47 aziende: «Un volontario per ciascuna»

Un volontario dei Vigili del Fuoco per ogni azienda associata. È l’obiettivo lanciato dall’Associazione Produttori Guarnizioni del Sebino per sostenere il nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Credaro, destinato a servire il Basso Sebino e la Val Calepio. Un appello rivolto alle 47 imprese che fanno parte dell’associazione, chiamate a contribuire non soltanto alla realizzazione della nuova caserma, ma anche alla sua futura operatività.

Credaro, la sfida dei volontari parte dalle aziende

La proposta è stata presentata giovedì 26 novembre a Sarnico, durante un incontro pubblico dedicato al progetto della nuova sede, nella sede dell’Associazione Produttori Guarnizioni del Sebino. Il presidente Paolo Bellini ha spiegato la volontà di coinvolgere direttamente imprenditori e collaboratori, sensibilizzandoli sul percorso necessario per diventare Vigili del Fuoco volontari.

L’incontro di giovedì 26 novembre a Sarnico dove si è parlato della nuova caserma di vigili del fuoco volontari in corso di costruzione a Credaro «Sarebbe bello poter contare su almeno un volontario per ogni azienda associata. Un obiettivo ambizioso, ma non impossibile», ha dichiarato Bellini, sottolineando il valore della collaborazione tra imprese e istituzioni anche sul fronte della formazione e della cultura della sicurezza.

Un presidio per la sicurezza del Basso Sebino

La disponibilità di nuovi volontari sarà determinante per rafforzare il servizio di soccorso in un’area caratterizzata da una significativa presenza industriale. Il distaccamento consentirà di ridurre i tempi di intervento in caso di incendi, incidenti stradali e altre emergenze, facendo affidamento anche sulla conoscenza diretta del territorio.