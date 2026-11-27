«Un volontario per ciascuna azienda» per sostenere i vigili del fuoco di Credaro
LA PROPOSTA. L’Associazione Produttori Guarnizioni del Sebino che raccoglie 47 imprese associate lancia l’appello: l’obiettivo è reclutare volontari per la nuova caserma di Credaro dei vigili del fuoco.Lettura 1 min.
Vigili del Fuoco volontari, appello alle 47 aziende: «Un volontario per ciascuna»
Un volontario dei Vigili del Fuoco per ogni azienda associata. È l’obiettivo lanciato dall’Associazione Produttori Guarnizioni del Sebino per sostenere il nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Credaro, destinato a servire il Basso Sebino e la Val Calepio. Un appello rivolto alle 47 imprese che fanno parte dell’associazione, chiamate a contribuire non soltanto alla realizzazione della nuova caserma, ma anche alla sua futura operatività.
Credaro, la sfida dei volontari parte dalle aziende
La proposta è stata presentata giovedì 26 novembre a Sarnico, durante un incontro pubblico dedicato al progetto della nuova sede, nella sede dell’Associazione Produttori Guarnizioni del Sebino. Il presidente Paolo Bellini ha spiegato la volontà di coinvolgere direttamente imprenditori e collaboratori, sensibilizzandoli sul percorso necessario per diventare Vigili del Fuoco volontari.
«Sarebbe bello poter contare su almeno un volontario per ogni azienda associata. Un obiettivo ambizioso, ma non impossibile», ha dichiarato Bellini, sottolineando il valore della collaborazione tra imprese e istituzioni anche sul fronte della formazione e della cultura della sicurezza.
Un presidio per la sicurezza del Basso Sebino
La disponibilità di nuovi volontari sarà determinante per rafforzare il servizio di soccorso in un’area caratterizzata da una significativa presenza industriale. Il distaccamento consentirà di ridurre i tempi di intervento in caso di incendi, incidenti stradali e altre emergenze, facendo affidamento anche sulla conoscenza diretta del territorio.
All’incontro erano presenti, tra gli altri, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Gianfranco Tripi, il consigliere regionale Jonathan Lobati, il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli e la sindaca di Credaro Adriana Bellini. Il progetto è sostenuto da Regione Lombardia, che ha finanziato il nuovo distaccamento, dalla Provincia, dai Comuni e dalle realtà economiche coinvolte. Ora la sfida è trovare le persone che renderanno operativo il presidio: l’invito a entrare nei ranghi dei volontari è rivolto anche a tutti i cittadini del territorio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA