Una gru incoronata, appartenente a una specie protetta, è stata recuperata nel pomeriggio di giovedì 26 novembre a Castro dai carabinieri del Nucleo forestale di Gandino. L’intervento, disposto dalla sala operativa di Clusone, è scattato in seguito a diverse segnalazioni sulla presenza di un trampoliere che si aggirava disorientato lungo le strade comunali e l’ex statale 469, con rischi per la propria incolumità e per la sicurezza della circolazione.

La gru recuperata dai carabinieri forestali

La gru incoronata che vagava per le vie di Castro Una volta rintracciato l’animale, apparso disorientato ma in buone condizioni di salute, i militari lo hanno messo in sicurezza all’interno di un edificio. Grazie ai dati riportati sull’anello identificativo e alla consultazione delle banche dati del Nucleo Carabinieri Cites di Bergamo, è stato possibile risalire al proprietario. La gru era fuggita il giorno precedente dalla voliera durante le operazioni di pulizia. L’animale è stato quindi riconsegnato.

Una specie protetta originaria dell’Africa