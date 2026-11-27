Una gru incoronata vaga per le strade di Castro: salvata dai Forestali
IL SALVATAGGIO. L’animale, appartenente a una specie protetta, era fuggito da una voliera. Recuperato dai Carabinieri forestali di Gandino, è stato riconsegnato al detentore.Lettura meno di un minuto.
Castro
Una gru incoronata, appartenente a una specie protetta, è stata recuperata nel pomeriggio di giovedì 26 novembre a Castro dai carabinieri del Nucleo forestale di Gandino. L’intervento, disposto dalla sala operativa di Clusone, è scattato in seguito a diverse segnalazioni sulla presenza di un trampoliere che si aggirava disorientato lungo le strade comunali e l’ex statale 469, con rischi per la propria incolumità e per la sicurezza della circolazione.
La gru recuperata dai carabinieri forestali
Una volta rintracciato l’animale, apparso disorientato ma in buone condizioni di salute, i militari lo hanno messo in sicurezza all’interno di un edificio. Grazie ai dati riportati sull’anello identificativo e alla consultazione delle banche dati del Nucleo Carabinieri Cites di Bergamo, è stato possibile risalire al proprietario. La gru era fuggita il giorno precedente dalla voliera durante le operazioni di pulizia. L’animale è stato quindi riconsegnato.
Una specie protetta originaria dell’Africa
Le gru incoronate sono originarie dell’Africa subsahariana, dove popolano prevalentemente zone umide e savane. Apprezzate per il caratteristico piumaggio e le elaborate parate nuziali, sono minacciate dalla progressiva perdita degli habitat naturali e dal commercio illegale di esemplari e uova. La loro tutela rientra nella Convenzione internazionale Cites, che disciplina il commercio delle specie animali e vegetali minacciate. I Carabinieri dei Nuclei Cites ne vigilano sulla gestione e ne certificano le movimentazioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA