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Cronaca / Valle Brembana Lunedì 13 Aprile 2026

«Amava la natura e la semplicità», a Roncobello l’addio a Flavio Leoni

I FUNERALI. Nella mattinata di lunedì 13 aprile l’ultimo saluto al ciclista morto in un incidente stradale a Treviglio.

Melissa Braka
Melissa Braka

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«Amava la natura e la semplicità», a Roncobello l’addio a Flavio Leoni
La chiesa di Roncobello dove lunedì 13 aprile si sono svolti i funerali di Flavio Leoni, il 34enne morto falciato da un’auto mentre era in bici a Treviglio
(Foto di Braka)

Roncobello

Roncobello ha dato l’ultimo saluto a Flavio Leoni, il 34enne morto il 9 aprile in un incidente stradale a Treviglio mentre era in bici con il padre e lo zio. La cerimonia, celebrata nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, ha visto la partecipazione di centinaia di persone, unite nel ricordo di un giovane stimato per il suo impegno nel volontariato e come ex consigliere comunale.

«Amava la natura e la semplicità», a Roncobello l’addio a Flavio Leoni
Flavio Leoni

Il parroco, don Andrea Mazzoleni, ha aperto la funzione con un pensiero per i familiari feriti, ricordando come la vita sia «soprattutto profondità, non solo tempo». Anche la sindaca Ilaria Rovelli ha reso omaggio al legame indissolubile tra il ragazzo e il paese: «Hai scelto Roncobello e Roncobello ha scelto te. Grazie per il contributo che hai dato, anche da lontano».

Tra le testimonianze commosse degli amici, è emerso il ritratto di un uomo che amava la natura e le cose semplici, la cui assenza lascerà un vuoto profondo nelle estati della comunità. Dopo le esequie, la salma è stata trasferita a Treviglio per la sepoltura nella tomba di famiglia.

«Amava la natura e la semplicità», a Roncobello l’addio a Flavio Leoni
I funerali a Roncobello di Flavio Leoni

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