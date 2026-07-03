Aveva in una stalla oltre un chilo di droga. Arrestato 60enne a Zogno

Un uomo di 60 anni, italiano e residente a Zogno, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Zogno per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è scattata il 30 giugno, nel tardo pomeriggio.

I militari hanno notato l’uomo, già conosciuto per precedenti in materia di stupefacenti, uscire da un esercizio pubblico del paese e dirigersi verso la propria auto. Sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina, due ovuli contenenti hashish e una consistente somma di denaro contante, della quale non avrebbe saputo spiegare la provenienza.

Sequestrati 1,3 chili di hashish, suddiviso in panetti e ovuli, 84 grammi di cocaina già divisa in dosi e 230 grammi di marijuana in buste di plastica. Sequestrati anche 3.860 euro in banconote di vario taglio

Perquisizione in auto e in casa

A quel punto i carabinieri hanno eseguito una perquisizione sull’autovettura, poi estesa anche all’abitazione dell’uomo, sempre a Zogno. In una stalla adiacente alla casa, adibita a magazzino, i militari hanno trovato quello che viene definito un vero e proprio deposito di droga, completo di bilancini e materiale per il confezionamento.

Le operazioni sono proseguite fino a tarda sera e si sono concluse con il sequestro di 1,3 chili di hashish, suddiviso in panetti e ovuli, 84 grammi di cocaina già divisa in dosi e 230 grammi di marijuana in buste di plastica. Sequestrati anche 3.860 euro in banconote di vario taglio.