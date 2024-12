Cade da una scala mentre pota un albero, muore 63enne a Zogno - Video

Incidente mortale a Zogno tra via Colle e via Tiglio. I soccorsi sono stati allertati verso le 9.30 di martedì 3 dicembre. Sul posto sono arrivate, in codice rosso, un’ambulanza e un’auto medica. Il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso. Si tratta di un uomo di 63 anni che è caduto dalla scala mentre imbracciava la motosega e stava tagliando alcuni rami.