Esce fuori strada e rimane incastrato nell’auto: 72enne finisce in ospedale

I vigili del fuoco del distaccamento di Zogno sono intervenuti per un incidente stradale a San Giovanni Bianco , sullo svincolo per Camerata Cornello , intorno alle 9.20 di lunedì 30 settembre.

Un 72enne, per cause da accertare, ha perso il controllo dell’auto in prossimità dello svincolo e a causa del forte impatto è rimasto incastrato nell’abitacolo.