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Cronaca / Valle Brembana Lunedì 27 Luglio 2026

Famiglia di cervi in una pozza, il gioco diventa una danza. Il video è emozionante

FAUNA SELVATICA. Stefano Locatelli ha ripreso gli animali in Alta Val Brembana grazie a una fototrappola. Guarda il video.

Lettura meno di un minuto.

Valleve

Una fototrappola di Stefano Locatelli ha immortalato un momento intimo e gioioso: una famiglia di cervi si diverte a giocare in una pozza d’acqua nella Valle del Vendullo sopra Valleve.

Nel video si vedono distintamente gli esemplari adulti che assecondano i giochi dei cerbiatti, intenti a rotolarsi nell’acqua e nel fango. Una scena spontanea che, per l’eleganza dei movimenti, si trasforma in una coreografia di danza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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