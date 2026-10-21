Foppolo, si posa il Montebello. Salita veloce e seggiole con cupola protettiva

«Tempi rispettati»

«Il vecchio Montebello è smontato - dice il direttore di stazione, Luca Cattaneo -. Stiamo ora procedendo all’installazione del nuovo impianto. Dopo i pali, sarà la volta della fune. I tempi previsti sono stati rispettati ed entro fine novembre è già fissato il collaudo ministeriale, ultimo passo prima del via ufficiale alla stagione, previsto per il ponte dell’Immacolata». Lavori che procedono celermente anche in considerazione delle piogge e delle nevicate in quota che potrebbero costituire un ostacolo. L’intervento prevede la sostituzione del vecchio Montebello che - diversamente dalle intenzioni iniziali - avendo superato i 30 anni di età, non potrà essere riposizionato in Val Carisole. La sua destinazione potrebbe essere all’estero.