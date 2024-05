Giacimenti minerari, corso di aggiornamento a Dossena

Venerdì 24 maggio al sito minerario di Paglio Pignolino/Dossena si parla de «La coltivazione dei giacimenti minerari: aspetti normativi in Italia e Lombardia» in un corso di aggiornamento e approfondimento professionale organizzato dall’ordine dei Geologi della Lombardia con il geologo Gilberto Zaina. Il corso – patrocinato dal Comune di Dossena – intende offrire il quadro della distribuzione dei giacimenti a livello italiano e illustrare le normative per la richiesta dei permessi di coltivazione vigenti in Regione Lombardia.