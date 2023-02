In secca le sorgenti della Val Vertova, mai così da 70 anni

Le sorgenti della Vertova sono in secca , completamente: non succedeva da anni ed è un pessimo segnale per la valle. La Val Vertova ha avuto negli anni scorsi un’esplosione di popolarità ed è stata presa d’assalto da residenti e turisti provenienti anche da molto lontano, attratti dalle bellezze naturalistiche accessibili a breve distanza dalla città. Le pozze e le cascate della valle sono diventate una vera e propria attrazione. Proprio per contenere questo afflusso, l’Amministrazione comunale a partire dal 2021 ha regolato l’accesso alla valle imponendo un ticket di pagamento.