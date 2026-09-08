Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Brembana Martedì 08 Settembre 2026

Incendio devasta negozio di biciclette a Zogno: danni per oltre 500mila euro - Foto/Video

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L’INTERVENTO. I vigili del fuoco sono intervenuti verso le 2 della notte tra lunedì 7 e martedì 8 settembre al Salvi Bike Store di via Mazzini. Danni per oltre 500mila euro.

Lettura meno di un minuto.

Zogno

Fiamme e poi una serie di esplosioni che hanno mandato in frantumi le vetrine del piano terra di una palazzina di via Mazzini a Zogno, quella che ospita il Salvi Bike Store.

I vigili del fuoco sono stati allertati intorno alle 2 della notte tra lunedì 7 e martedì 8 settembre e sono intervenuti in via Mazzini a Zogno per spegnere un grosso incendio che si è originato all’interno dello spazio commerciale, un negozio storico della valle, attivo da ben 85 anni.

Incendio devasta negozio di biciclette a Zogno: danni per oltre 500mila euro - Foto/Video
Incendio al Salvi Bike Store di Zogno nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 settembre, danni per oltre 500mila euro. Nella foto il proprietario, Franco Salvi, sconsolato di fronte a una montagna di bici bruciate
Incendio devasta negozio di biciclette a Zogno: danni per oltre 500mila euro - Foto/Video
Incendio al Salvi Bike Store di Zogno nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 settembre, danni per oltre 500mila euro

Danni per oltre 500mila euro

Ancora non si conosce che cosa ha scatenato le fiamme, l’ipotesi più probabile è che l’innesco sia stata la batteria di una delle bici in esposizione all’interno del locale. I danni sono molto ingenti: è andato in fumo tutto il negozio e solo per le biciclette la stima è di circa 500 mila euro.

Incendio devasta negozio di biciclette a Zogno: danni per oltre 500mila euro - Foto/Video
Incendio in un negozio di biciclette a Zogno nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 settembre
Incendio devasta negozio di biciclette a Zogno: danni per oltre 500mila euro - Foto/Video
I vigili del fuoco intervengono per un incendio in un negozio di biciclette a Zogno nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 settembre

Appartamento inagibile

Inagibile anche l’appartamento sopra il negozio dove abitano due persone che sono sfollate. Sul posto anche la protezione civile e i carabinieri di Zogno che hanno avviato le indagini.

Zogno, nella notte le fiamme distruggono un negozio di biciclette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Zogno
Incendio
Disastri, Incidenti