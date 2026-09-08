Incendio devasta negozio di biciclette a Zogno: danni per oltre 500mila euro - Foto/Video

Fiamme e poi una serie di esplosioni che hanno mandato in frantumi le vetrine del piano terra di una palazzina di via Mazzini a Zogno, quella che ospita il Salvi Bike Store.

I vigili del fuoco sono stati allertati intorno alle 2 della notte tra lunedì 7 e martedì 8 settembre e sono intervenuti in via Mazzini a Zogno per spegnere un grosso incendio che si è originato all’interno dello spazio commerciale, un negozio storico della valle, attivo da ben 85 anni.

Incendio al Salvi Bike Store di Zogno nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 settembre, danni per oltre 500mila euro. Nella foto il proprietario, Franco Salvi, sconsolato di fronte a una montagna di bici bruciate Incendio al Salvi Bike Store di Zogno nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 settembre, danni per oltre 500mila euro

Danni per oltre 500mila euro

Ancora non si conosce che cosa ha scatenato le fiamme, l’ipotesi più probabile è che l’innesco sia stata la batteria di una delle bici in esposizione all’interno del locale. I danni sono molto ingenti: è andato in fumo tutto il negozio e solo per le biciclette la stima è di circa 500 mila euro.

Incendio in un negozio di biciclette a Zogno nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 settembre I vigili del fuoco intervengono per un incendio in un negozio di biciclette a Zogno nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 settembre

Appartamento inagibile

Inagibile anche l’appartamento sopra il negozio dove abitano due persone che sono sfollate. Sul posto anche la protezione civile e i carabinieri di Zogno che hanno avviato le indagini.