Incendio devasta negozio di biciclette a Zogno: danni per oltre 500mila euro - Foto/Video
L’INTERVENTO. I vigili del fuoco sono intervenuti verso le 2 della notte tra lunedì 7 e martedì 8 settembre al Salvi Bike Store di via Mazzini. Danni per oltre 500mila euro.Lettura meno di un minuto.
Zogno
Fiamme e poi una serie di esplosioni che hanno mandato in frantumi le vetrine del piano terra di una palazzina di via Mazzini a Zogno, quella che ospita il Salvi Bike Store.
I vigili del fuoco sono stati allertati intorno alle 2 della notte tra lunedì 7 e martedì 8 settembre e sono intervenuti in via Mazzini a Zogno per spegnere un grosso incendio che si è originato all’interno dello spazio commerciale, un negozio storico della valle, attivo da ben 85 anni.
Danni per oltre 500mila euro
Ancora non si conosce che cosa ha scatenato le fiamme, l’ipotesi più probabile è che l’innesco sia stata la batteria di una delle bici in esposizione all’interno del locale. I danni sono molto ingenti: è andato in fumo tutto il negozio e solo per le biciclette la stima è di circa 500 mila euro.
Appartamento inagibile
Inagibile anche l’appartamento sopra il negozio dove abitano due persone che sono sfollate. Sul posto anche la protezione civile e i carabinieri di Zogno che hanno avviato le indagini.
Zogno, nella notte le fiamme distruggono un negozio di biciclette
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