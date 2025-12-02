Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Brembana
Martedì 02 Dicembre 2025

Lo stop a Clanezzo almeno fino a marzo. Resta il caos viabilità in Val Brembana

VIABILITÀ . Lunedì 1° dicembre il sopralluogo di Regione e Comune sulla via alternativa alla statale 470, intasata dalle code. «Nessun isolato dalla frana, per i fondi manca l’urgenza».

Giovanni Ghisalberti
Giovanni Ghisalberti

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Tutti in coda sul viadotto di Sedrina in direzione Bergamo
Tutti in coda sul viadotto di Sedrina in direzione Bergamo
( foto maraviglia)

Ubiale Clanezzo

La strada tra Ubiale e Clanezzo non aprirà, ottimisticamente, prima di fine febbraio-inizio marzo 2026. I soldi per la messa in sicurezza del tratto a rischio oggi non ci sono. Le maxi code sulla strada statale 470, nel tratto Zogno-Almè, quindi, dureranno ancora per mesi. La «sentenza», durissima, per i pendolari brembani è arrivata lunedì 1° dicembre, nel municipio di Ubiale Clanezzo, presenti il sindaco Ersilio Gotti, tecnici comunali e l’architetto inviato da Regione Lombardia, assessorato al Territorio. Il sopralluogo è avvenuto alle 11 nel tratto di strada comunale che collega le frazioni Bondo e Clanezzo. Qui, dal tardo pomeriggio del 16 novembre scorso, a seguito della caduta di alcuni massi, la strada è stata chiusa al traffico veicolare e ai pedoni: troppo pericoloso transitare.

Caos sulla statale

Strada comunale, ma di fatto di interesse sovracomunale, essendo utilizzata da sempre come alternativa e scorciatoia da centinaia se non migliaia di automobilisti ogni giorno, diretti nella zona dell’hinterland cittadino, della Val San Martino o dell’Isola. Uno «sfogo» fondamentale per cercare di ridurre le code sulla statale della Valle Brembana tra Zogno e Almè, già lunghe. E, infatti, con la chiusura, è stato finora il caos sulla statale, sia in salita sia in discesa, con tempi di percorrenza diventati insostenibili.

Nei giorni scorsi sono stati fatti cadere alcuni sassi dalla parete rocciosa: hanno raggiunto tutta la carreggiata, e alcuni hanno superato anche il guard rail

Con pendolari costretti a partire all’alba per essere in città alle 9 e autotrasportatori esasperati. Lunedì 1° dicembre c’è stato il sopralluogo di Regione Lombardia con il Comune, incontro dal quale, peraltro, già non si attendevano notizie particolarmente positive. E così, purtroppo, è stato.

«Nessun isolato»

«La frana non ha causato l’isolamento di un centro abitato - è stato detto - requisito fondamentale per ottenere un finanziamento di somma urgenza. Bisognerà seguire un iter normale». Quindi con tutte le richieste (e i tempi) di autorizzazioni del caso. I tecnici, quindi, hanno ipotizzato, nel migliore dei casi, un finanziamento che potrebbe arrivare a inizio 2026. E una riapertura della strada a fine inverno-inizio primavera. Sempre se saranno trovati i soldi. «È stata valutata anche un’apertura a senso unico alternato con il posizionamento di blocchi di cemento in mezzo alla strada - dice il sindaco Ersilio Gotti - ma anche questa soluzione non garantisce sicurezza».

«Un giorno cade un sasso in un punto e si sistema, ma subito dopo cade poco più in là. E siamo punto e a capo»

Nei giorni scorsi sono stati fatti cadere alcuni sassi dalla parete rocciosa: gli stessi, cadendo praticamente quasi verticalmente da un’altezza di anche 70-80 metri, hanno raggiunto tutta la carreggiata, e alcuni hanno superato anche il guard rail. Un muro di cemento di protezione sulla strada servirebbe a poco. Dal vertice è emersa comunque la necessità di iniziare la progettazione (si parla sostanzialmente di disgaggio della parete e posa di reti paramassi) per essere pronti subito con i lavori, in caso di finanziamento a inizio 2026.

Progetti per 4 milioni

«Senza sicurezza - ha ribadito il sindaco Gotti - non possiamo aprire. Da tempo vado dicendo che l’intervento ideale sarebbe la sistemazione complessiva di tutto il tratto tra Ubiale e Clanezzo: ci sono progetti pronti per 4 milioni di euro, sarebbero risolutivi. Invece così si va avanti un pezzo alla volta. Un giorno cade un sasso in un punto e si sistema, ma subito dopo cade poco più in là. E siamo punto e a capo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ubiale Clanezzo
Almè
Zogno
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Politica
Enti locali
Economia, affari e finanza
Trasporti
Emergenza
Ersilio Gotti
Comune di Ubiale Clanezzo
regione lombardia