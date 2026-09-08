Malore sul monte Arete a Foppolo: muore 71enne di Branzi
IL LUTTO. Si è accasciato a terra nei pressi della sua baita, nulla da fare per i soccorsi intervenuti con l’elicottero.Lettura meno di un minuto.
Foppolo
Un uomo di 71 anni di Branzi, Luciano Pedretti, è morto nella mattinata di martedì 8 settembre sul monte Arete tra Foppolo e Valleve.
L’uomo si sarebbe sentito male nei pressi della sua baita e accasciandosi a terra e perdendo i sensi.
Sul posto sono stati chiamati il Soccorso alpino della Valle Brembana e l’elisoccorso da Sondrio, ma nonostante vari tentativi di rianimarlo, l’uomo non ce l’ha fatta, è spirato prima di essere trasportato in ospedale.
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