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Cronaca / Valle Brembana Martedì 08 Settembre 2026

Malore sul monte Arete a Foppolo: muore 71enne di Branzi

IL LUTTO. Si è accasciato a terra nei pressi della sua baita, nulla da fare per i soccorsi intervenuti con l’elicottero.

Lettura meno di un minuto.
Malore sul monte Arete a Foppolo: muore 71enne di Branzi
L’elisoccorso intervenuto sul monte Arete tra Foppolo e Valleve per soccorrere un 71enne, Luciano Pedretti, che si è sentito male mentre era nei pressi della sua baita.

Foppolo

Un uomo di 71 anni di Branzi, Luciano Pedretti, è morto nella mattinata di martedì 8 settembre sul monte Arete tra Foppolo e Valleve.

L’uomo si sarebbe sentito male nei pressi della sua baita e accasciandosi a terra e perdendo i sensi.

Sul posto sono stati chiamati il Soccorso alpino della Valle Brembana e l’elisoccorso da Sondrio, ma nonostante vari tentativi di rianimarlo, l’uomo non ce l’ha fatta, è spirato prima di essere trasportato in ospedale.

Malore sul monte Arete a Foppolo: muore 71enne di Branzi
L’intervento dell’elisoccorso a Foppolo per soccorrere un 71enne che si è sentito male vicino alla sua baita: l’uomo, residente a Branzi, è morto sul colpo

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