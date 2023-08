Malori e incidenti in montagna, due interventi del Soccorso alpino - Foto

Il trasporto con barella

Quasi in contemporanea, a Cassiglio, intervento per una escursionista che ha riportato un infortunio a una gamba e non riusciva più a camminare. Le squadre l’hanno raggiunta, anche in questo caso era presente un altro sanitario del Cnsas. La donna è stata valutata, messa in sicurezza e trasportata con la barella portantina per circa un’ora e un quarto fino a Taleggio, dove c’era l’ambulanza per il successivo trasporto in ospedale.