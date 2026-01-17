Mezzoldo, danni ingenti e una rete solidale per la famiglia senza casa

La mansarda della palazzina, avvolta dal rogo nel cuore della notte, è ormai un guscio vuoto, distrutta dal calore e dal fumo sprigionati dal malfunzionamento di una canna fumaria. Tra quelle macerie annerite sabato 17 gennaio c’è Guglielmo Balicco, il 55enne che con prontezza ha tratto in salvo la madre ottantenne, sorella e fratello maggiori.

Una famiglia senza casa

Guglielmo e la sua famiglia sono attualmente ospitati presso un’abitazione di proprietà comunale, ma non sono soli: a rendere meno amaro lo scenario di distruzione è lo straordinario moto di solidarietà scattato spontaneamente tra i vicini, gli amici di Mezzoldo e l’intera Valle Brembana.

«Un gruppo di volontari e persone del posto sta aiutando a pulire e a raccogliere le macerie – spiega Stefania Siviero, sindaca di Mezzoldo, tra le prime ad accorrere sul luogo dell’incendio – La famiglia sta bene e ora alloggia presso la casa comunale; resteranno lì fino a quando ne avranno bisogno».