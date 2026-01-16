Burger button
Cronaca / Valle Brembana
Venerdì 16 Gennaio 2026

Fiamme nella notte a Mezzoldo, paura per una famiglia di quattro persone- Foto

L’INCIDENTE. Intorno alle 23 è scattato l’allarme, le fiamme partite da una canna fumaria difettosa. La famiglia è sfollata.

L’incendio che ha devastato una mansarda e un tetto di una cascina a Mezzoldo in Alta Valle Brembana
L’incendio che ha devastato una mansarda e un tetto di una cascina a Mezzoldo in Alta Valle Brembana

Mezzoldo

Poteva avere conseguenze molto più gravi un incendio che è scoppiato sul tetto di una palazzina di tre piani a Mezzoldo verso le 23 di giovedì 15 gennaio.

Le fiamme scaturite dal tetto a causa del mal funzionamento della canna fumaria, infatti, hanno intaccato velocemente il tetto. Fortunatamente l’uomo che abitava al terzo piano si è svegliato sentendo odore di bruciato ed è subito sceso al primo piano a svegliare la mamma 80enne con problemi di deambulazione, un fratello e una sorella.

Sul posto è intervenuta anche la sindaca Stefania Siviero, insieme ad altri vicini di casa che hanno tentato di spegnere le fiamme che, tuttavia, erano già troppo alte.

Sul posto i vigili del fuoco di Zogno e i carabinieri di San pellegrino.

La sindaca ha ospitato a casa sua i quattro sfollati per la notte. Anche se l’edificio al primo piano è stato sconsiderato agibile, la famiglia resterà fuori casa anche nella notte di venerdì in una casa che di proprietà del comune che è utilizzata proprio per le situazioni di emergenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mezzoldo
Zogno
Disastri, Incidenti
Incendio
Politica
Enti locali
Sociale
famiglia
Tempo libero
Vita quotidiana
Stefania Siviero
vigili del fuoco
Carabinieri