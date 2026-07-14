Moto nel dirupo ai Piani dell’Avaro, è allarme. Ma si trattava di vandalismo

L’allarme è scattato verso le 14 di lunedì 13 luglio, quando due escursionisti di passaggio hanno visto a lato strada due scarponi abbandonati. Guardando nel dirupo sottostante hanno poi intravisto una moto. Pensando a un incidente stradale hanno chiamato il 112. Ma dopo prolungate ricerche da parte del Soccorso alpino non è stata trovata alcuna persona vicino alla moto. Mezzo che, probabilmente, è stato catapultato nel dirupo appositamente.

La macchina dei soccorsi

È successo lungo la strada comunale che da Cusio porta ai Piani dell’Avaro, all’altezza della curva in località Sciocc, dove parte il sentiero per il rifugio Benigni. Partito l’allarme, sul posto, oltre al Soccorso alpino, sono arrivate ambulanza e auto medica, due mezzi dei vigili del fuoco, quindi i carabinieri. Nessuna persona è stata però trovata nei pressi del veicolo, una Vespa bianca, poi risultata di proprietà di una persona residente a Romano di Lombardia e che lavora al rifugio Benigni.

Trovati bauletto e casco

Nel bosco sono stati recuperati anche il bauletto rotto e il casco. La moto aveva ancora il blocco della ruota anteriore. Si è quindi pensato non a un incidente ma a qualcuno che abbia appositamente spinto la moto nel dirupo, fermatasi a una quarantina di metri dalla strada, appoggiata a un albero.

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