Oltre il Colle, 46enne si fa male al Passo di Val Vedra: in ospedale in elicottero

Soccorso alpino a Oltre il Colle

L’allarme è arrivato intorno alle 11.30 dalla Soreu delle Alpi . Sul posto è intervenuta la Stazione di Oltre il Colle del Soccorso alpino, a supporto delle operazioni di recupero.

Elisoccorso al Passo di Val Vedra

Per raggiungere l’uomo è stato attivato anche l’elisoccorso di Bergamo di Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza. Il 46enne è stato evacuato dall’elicottero e trasportato in ospedale a Piaro in codice giallo per le cure.