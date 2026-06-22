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Cronaca / Valle Brembana Lunedì 22 Giugno 2026

Oltre il Colle, 46enne si fa male al Passo di Val Vedra: in ospedale in elicottero

IL SOCCORSO. L’intervento nella tarda mattinata di lunedì 22 giugno. Sul posto il Soccorso alpino e l’elisoccorso di Bergamo.

Lettura meno di un minuto.
Oltre il Colle, 46enne si fa male al Passo di Val Vedra: in ospedale in elicottero

Oltre il Colle

Intervento di soccorso alpino nella tarda mattinata di lunedì 22 giugno nella zona del Passo di Val Vedra, nel territorio di Oltre il Colle, per un uomo di 46 anni rimasto infortunato.

Soccorso alpino a Oltre il Colle

L’allarme è arrivato intorno alle 11.30 dalla Soreu delle Alpi. Sul posto è intervenuta la Stazione di Oltre il Colle del Soccorso alpino, a supporto delle operazioni di recupero.

Elisoccorso al Passo di Val Vedra

Per raggiungere l’uomo è stato attivato anche l’elisoccorso di Bergamo di Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza. Il 46enne è stato evacuato dall’elicottero e trasportato in ospedale a Piaro in codice giallo per le cure.

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