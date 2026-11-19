Stavano rientrando dalla cima. Le condizioni meteo erano ottimali: sole, cielo sereno e nessuna traccia di ghiaccio sul sentiero. Valter era in mezzo ai due amici. Probabilmente è inciampato. È stato un attimo, poteva capitare anche a noi, racconteranno poi i compagni di escursione. Valter era esperto, sapeva come muoversi in montagna. I due amici hanno subito chiamato i soccorsi, ma ormai non c’era più nulla da fare.

Sul versante valtellinese

Valter Zanibelli, aveva 61 anni Un’altra tragedia in montagna, mercoledì 18 novembre, sulle Orobie. La vittima è Valter Zanibelli, 61 anni, di Abbazia di Albino, morto dopo essere precipitato per circa 200 metri in un dirupo del monte Fioraro, sopra il Passo San Marco, crinale tra la Val Brembana e la Valtellina.

L’incidente è avvenuto intorno alle 12,30. L’escursionista, con alle spalle anni di esperienza in montagna, era in compagnia di due amici di Alzano e Ranica, con i quali usciva da circa un anno. Probabilmente è inciampato o ha appoggiato male un piede. Sta di fatto che, mentre percorreva la cresta della montagna, è precipitato sul versante valtellinese, rotolando per circa 200 metri, in territorio di Albaredo per San Marco, in provincia di Sondrio. Inutili i soccorsi: per il 61enne non c’era ormai più nulla da fare.

Valter Zanibelli era un esperto alpinista e scialpinista, come lo ricordano i due amici che erano con lui I tre erano partiti all’alba con l’auto di Valter. Avevano fatto tappa al rifugio Madonna delle Nevi di Mezzoldo, dove avevano lasciato la macchina, poiché la strada per il Passo San Marco è chiusa durante la stagione invernale. Da qui avevano raggiunto il rifugio «Marco e Raimondo Balicco», per poi incamminarsi verso il monte Fioraro, conosciuto anche come Azzarini.

L’incidente durante la discesa

Raggiunta la vetta, a 2.431 metri di quota, avevano scattato la consueta foto ricordo. Poco dopo mezzogiorno avevano quindi iniziato il rientro, proseguendo lungo la cresta che li avrebbe condotti al passo e, da lì, al rifugio «San Marco 2000», loro destinazione. È stato durante la discesa che Valter ha perso l’equilibrio, precipitando nel dirupo. I due amici hanno immediatamente dato l’allarme.

«Negli anni Novanta aveva partecipato ad alcuni corsi di scialpinismo con il Cai Val Seriana. Poi, per lavoro, si era allontanato un po’ dal Cai e si era riavvicinato nel 2011» Da Sondrio si è alzato in volo l’elicottero del 118, mentre da terra sono stati allertati il Soccorso alpino della Guardia di finanza di Sondrio e la squadra della Valle Brembana del Soccorso alpino orobico. Ai due escursionisti è stato raccomandato di non scendere lungo il canalone per tentare di raggiungere l’amico. Hanno così proseguito verso il passo.

Soccorsi in elicottero

I sanitari sono stati calati dall’elicottero, ma ormai il 61enne di Albino era già morto. Il corpo è stato trasportato in elicottero fino alla base di Caiolo e successivamente alla camera mortuaria dell’ospedale di Sondrio. La salma è stata messa a disposizione del magistrato. Non dovrebbe essere sottoposta ad autopsia e oggi, giovedì 19 novembre, è previsto il rilascio ai familiari.

La ricostruzione della dinamica dell’incidente è stata affidata alla Guardia di finanza di Sondrio. I due amici di Valter sono stati raggiunti dalle squadre del Soccorso alpino della Valle Brembana al rifugio San Marco 2000. Da lì, con una jeep, sono stati accompagnati al rifugio Madonna delle Nevi, dove avevano lasciato l’auto di Valter. Hanno però dovuto attendere l’arrivo della Guardia di finanza da Sondrio, che ha portato loro le chiavi della vettura, custodite nello zaino dell’amico, successivamente recuperato.

Lascia moglie e tre figli

Valter Zanibelli era un esperto alpinista e scialpinista, come lo ricordano i due amici che erano con lui. Aveva scalato anche il Cervino. Era una persona socievole, simpatica e sempre disponibile.