Piazzatorre, volo di 10 metri nel torrente con la moto: resta grave il 41enne

Resta in gravi condizioni ma fortunatamente non è in pericolo di vita l’uomo coinvolto in un ave incidente stradale che si è verificato nella mattinata di venerdì 3 ottobre, lungo la strada statale 470 della Valle Brembana.E’ successo all’altezza del bivio che conduce verso Piazzatorre e Mezzoldo, in un tratto particolarmente trafficato della statale, molto frequentato soprattutto da chi si dirige verso le località montane e il Passo San Marco.

A rimanere coinvolto è stato un motociclista di 41 anni. L’uomo viaggiava in direzione del Passo, in sella alla sua Ducati V4, quando improvvisamente ha perso il controllo delle due ruote. La corsa della moto si è conclusa contro il guardrail: l’urto è stato estremamente violento e il centauro è stato sbalzato dalla sella, compiendo un volo di circa dieci metri nel vuoto prima di finire nel torrente sottostante. La caduta è stata rovinosa e le conseguenze gravissime. La motocicletta, diversamente dal suo conducente, non è invece uscita dalla carreggiata: è stata ritrovata sulla strada, danneggiata ma rimasta sul punto dell’impatto.

I vigili del fuoco calati nel torrente

Subito è scattata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono giunti in pochi minuti l’ambulanza e l’automedica del 118. Poco dopo è atterrato anche l’elisoccorso a Piazzatorre, pronto per il trasferimento del ferito. Le operazioni di recupero sono state affidate ai vigili del fuoco e con il nucleo Saf (Speleo alpino fluviale). Sono stati proprio loro a calarsi nel torrente, a raggiungere il motociclista e a riportarlo sulla sede stradale, dove i sanitari del 118 hanno potuto prestare le prime cure.