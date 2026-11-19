Prima neve sulle montagne bergamasche, imbiancate le alte valli. Domenica nuovo peggioramento - Foto
LE PREVISIONI. Fiocchi fino a 1.400 metri, ma accumuli di pochi centimetri. Venerdì e sabato torna il sole, domenica nuove precipitazioni con neve fino a 1.000 metri.Lettura meno di un minuto.
Foppolo
È stato un risveglio con le montagne imbiancate quello di giovedì 19 novembre per la parte alta delle nostre valli. I fiocchi di neve, infatti, hanno iniziato a cadere quando era ancora buio fin verso i 1400/1500 metri di quota, come era possibile osservare dalle varie webcam posizionate in paese a Foppolo oppure ai rifugi Vodala a Spiazzi di Gromo, Mirtillo sulle piste di Lizzola, Cima Bianca su quelle di Colere e Curò sopra Valbondione.
Come già capitato nei giorni scorsi si è però trattato di precipitazioni dal contributo puramente coreografico poiché l’accumulo è stato di pochi centimetri tenendo poi conto che le previsioni di Arpa Lombardia indicano la progressiva scomparsa della copertura nuvolosa già dal pomeriggio. Venerdì e sabato le giornate saranno decisamente più soleggiate e vedranno le temperature massime in pianura arrivare anche fino a 16-18 °C.
Domenica la rapida rotazione dei flussi apporterà condizioni più instabili con diffuse precipitazioni, più insistenti sulla pianura e la quota neve che potrà calare fino a 1000-1200 metri.
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