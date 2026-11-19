È stato un risveglio con le montagne imbiancate quello di giovedì 19 novembre per la parte alta delle nostre valli. I fiocchi di neve, infatti, hanno iniziato a cadere quando era ancora buio fin verso i 1400/1500 metri di quota, come era possibile osservare dalle varie webcam posizionate in paese a Foppolo oppure ai rifugi Vodala a Spiazzi di Gromo, Mirtillo sulle piste di Lizzola, Cima Bianca su quelle di Colere e Curò sopra Valbondione.