San Giovanni Bianco, addio Valaguzza. Era il decano dei consiglieri

Si è spento 20 ottobre, all’età di 83 anni, a Cinisello Balsamo, nel Milanese, Luciano Valaguzza, il consigliere comunale più anziano della nostra provincia. Da tre mandati era seduto sui banchi, come capogruppo di minoranza, del Consiglio comunale di San Giovanni Bianco, paese di cui era originario.

Ex democristiano, è stato consigliere regionale per quattro legislature e ha guidato la sezione lombarda dell’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa. «Sono venuto via da San Giovanni a dieci anni perché non c’erano le scuole medie – raccontava poco tempo fa al nostro giornale –. Mio padre però lavorava a Milano e mia mamma lo convinse a trasferirsi a Cinisello Balsamo, dove c’erano le case per i dipendenti della Pirelli. Mi sono diplomato in aeronautica e poi ho frequentato il Politecnico, ma nel frattempo ho vinto il concorso per fare il professore e ho insegnato alle medie, sempre a Cinisello».

Il percorso

E così nel Milanese Valaguzza iniziò la sua carriera amministrativa e poi da politico, mantenendo però ancora fortissimi legami con la terra d’origine, dove tornava ogni settimana e per le vacanze, mantenendo ancora la casa. Dopo 25 anni in Regione Lombardia (anche come segretario dell’ufficio di presidenza del Consiglio) e cinque nel Consiglio di amministrazione di Atm a Milano, Valaguzza da 15 anni aveva scelto di rimettere la propria esperienza a disposizione del suo paese d’origine.