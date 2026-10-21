Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Brembana Mercoledì 21 Ottobre 2026

San Giovanni Bianco, addio Valaguzza. Era il decano dei consiglieri

IL LUTTO. Si è spento a Cinisello Balsamo, dove abitava. Ex consigliere regionale, da 15 anni era in Comune a San Giovanni Bianco.

Lettura 1 min.
Giovanni Ghisalberti
Giovanni Ghisalberti Redattore
San Giovanni Bianco, addio Valaguzza. Era il decano dei consiglieri
Luciano Valaguzza aveva 83 anni

San Giovanni Bianco

Si è spento 20 ottobre, all’età di 83 anni, a Cinisello Balsamo, nel Milanese, Luciano Valaguzza, il consigliere comunale più anziano della nostra provincia. Da tre mandati era seduto sui banchi, come capogruppo di minoranza, del Consiglio comunale di San Giovanni Bianco, paese di cui era originario.

Ex democristiano, è stato consigliere regionale per quattro legislature e ha guidato la sezione lombarda dell’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa. «Sono venuto via da San Giovanni a dieci anni perché non c’erano le scuole medie – raccontava poco tempo fa al nostro giornale –. Mio padre però lavorava a Milano e mia mamma lo convinse a trasferirsi a Cinisello Balsamo, dove c’erano le case per i dipendenti della Pirelli. Mi sono diplomato in aeronautica e poi ho frequentato il Politecnico, ma nel frattempo ho vinto il concorso per fare il professore e ho insegnato alle medie, sempre a Cinisello».

Il percorso

E così nel Milanese Valaguzza iniziò la sua carriera amministrativa e poi da politico, mantenendo però ancora fortissimi legami con la terra d’origine, dove tornava ogni settimana e per le vacanze, mantenendo ancora la casa. Dopo 25 anni in Regione Lombardia (anche come segretario dell’ufficio di presidenza del Consiglio) e cinque nel Consiglio di amministrazione di Atm a Milano, Valaguzza da 15 anni aveva scelto di rimettere la propria esperienza a disposizione del suo paese d’origine.

I Comuni di Cinisello e San Giovanni Bianco hanno espresso profondo cordoglio per la sua scomparsa. I funerali saranno celebrati domani alle 15 a Cinisello. Sulla tomba, per sua espressa richiesta, sarà posta la bandiera della Democrazia Cristiana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

San Giovanni Bianco
Cinisello Balsamo
Milano
Sociale
politecnico
ATM
Pirelli