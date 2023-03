San Giovanni Bianco, al via le celebrazioni per la Sacra Spina: «Esperienza forte»

«C’è in tutti il desiderio di recuperare un’esperienza spirituale forte. Esperienza che negli ultimi tre anni è stata vissuta n modalità diversa, ma non per questo meno significativa o intensa, anzi». I l prevosto don Diego Ongaro invita così la comunità di San Giovanni Bianco «a ritrovare le motivazioni» in occasione della festa della Sacra Spina, la reliquia della Corona di Cristo custodita in paese dal 1495, e su cui, il 27 marzo 2016, apparve un segno prodigioso di fioritura. Sono trascorsi quattro anni da quando la festa si celebrò nella sua pienezza. Poi il Covid costrinse a modalità molto più ridotte, «ma non per questo meno intense». «Ora abbiamo ancora dentro di noi alcune regole che ci hanno condizionato in questi anni - dice don Ongaro - ma il desiderio è di recuperare forza e motivazioni».