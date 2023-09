San Pellegrino, dagli scavi per le sorgenti riemergono frammenti del Neolitico

«Frammenti di ceramica preistorica, in via preliminare datati al Neolitico». Così si legge nella comunicazione che la Soprintendenza archeologica per Bergamo e Brescia ha inviato al Comune di San Pellegrino, dopo i ritrovamenti durante gli scavi in località Torre-Piazzacava. Qui, poco a monte della cittadina, sul versante orografico destro, l’azienda Sanpellegrino sta realizzando vasche di laminazione a protezione delle proprie sorgenti.

Pochi giorni fa il ritrovamento di alcuni reperti, frammenti di ceramica ma anche «strutture antiche - dice la Soprintendenza - tra cui una piccola vasca in legno che conteneva resti organici». Sui ritrovamenti saranno effettuate analisi al radiocarbonio (C14) per la datazione, nonché analisi paleobotaniche e palinologiche (studio dei pollini e altri elementi biologici microscopici). L’intervento in corso della Sanpellegrino, iniziato alcuni mesi fa, interessa i prati in località Piazzacava-Torre, nei pressi delle sorgenti, il bene ovviamente più prezioso per la società che appartiene alla multinazionale svizzera Nestlè. Da qui, infatti, sgorga l’acqua che poi arriva al grande serbatoio sottostante per poi raggiungere tramite tubazioni gli stabilimenti a Ruspino per l’imbottigliamento (in passato, invece, lo stabilimento era posto nei pressi della sorgente).

Gli scavi

(Foto di Valbrembanaweb)

Le vasche della Sanpellegrino a difesa delle sorgenti