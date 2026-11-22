La Sanpellegrino Spa si amplia ancora verso Zogno. Il colosso delle acque minerali ha iniziato i lavori preliminari per realizzare – una volta ottenuto il via libera dal Comune – il primo magazzino a servizio dello stabilimento di Ruspino, con annesso parcheggio, su un’area di circa 20mila metri quadrati,situata tra l’ex strada provinciale e il Brembo. A sud si trova l’azienda «Sonzogni Marmi», a nord il ponte della stessa Sanpellegrino, che porta al parcheggio multipiano.

Il magazzino consentirà di avere, di fatto, la prima area di stoccaggio dello stabilimento. A oggi, infatti, bottiglie e bibite, appena prodotte, vengono subito caricate sui tir per essere trasportate ai depositi di Madone e Levate. In caso di blocco del traffico, per qualsiasi motivo, e quindi dei trasporti su gomma, il rischio è di dover fermare anche le linee di produzione, che lavorano 24 ore su 24. Il nuovo magazzino, nelle immediate vicinanze dello stabilimento, consentirà di disporre di un’area per lo stoccaggio dei prodotti.

Spostamento dei sottoservizi

Quelli in corso sono lavori preliminari di pulizia dell’area, in attesa che venga presentato il progetto al Comune di Zogno e che sia approvata la variante generale al Piano di governo del territorio, nella quale è previsto il nuovo ambito di trasformazione. L’ampliamento effettivo della Sanpellegrino, quindi, resta subordinato al via libera a questo passaggio nel Pgt, precisano dal Comune.

L’area di 20mila metri quadrati era di proprietà di tre aziende private ed è stata venduta alla Sanpellegrino. Ora è completamente recintata e, se l’iter in Comune a Zogno avrà esito positivo, sarà utilizzata dall’azienda per realizzare il primo magazzino. Per ora si sta procedendo alla pulizia dell’area. Seguiranno le palificazioni e lo spostamento dei sottoservizi, tra cui due metanodotti, le fognature e i cavi della fibra ottica, oltre alla costruzione dei muri perimetrali dell’area.

Demolizione da martedì

Da martedì 24 novembre inizierà invece la demolizione del grande caseggiato che costeggia l’ex strada provinciale, poco prima della rotatoria.

Il caseggiato storico a lato dell’ex provinciale che sarà demolito L’edificio, risalente ai primi del Novecento, ha ospitato per decenni alcune famiglie contadine che allevavano bovini nei grandi prati adiacenti. Con l’edificio sarà demolito anche il grande sperone di roccia nelle vicinanze, che ha dato il nome (Cornù) alla zona. Tutta questa fase dovrebbe durare circa otto mesi. Dopodiché inizieranno i lavori veri e propri per l’ampliamento. Nella zona più a monte dell’area, vicino alla strada, la Sanpellegrino prevede la costruzione di un magazzino automatico; più a valle, invece, sarà realizzato il parcheggio.

Nuova strada di collegamento

È prevista anche una nuova strada di accesso all’area, direttamente dall’ex provinciale, che potrà essere utilizzata anche dall’azienda «Sonzogni Marmi».

«Già in passato – spiega il sindaco di Zogno, Giuliano Ghisalberti – il nostro Comune ha avuto un ruolo attivo nello sviluppo della Sanpellegrino. L’azienda ha costruito un nuovo ponte e il parcheggio multipiano in territorio di Zogno. Questa operazione non fa altro che confermare la volontà dell’azienda di proseguire il proprio sviluppo sul nostro territorio, con ricadute positive sul piano occupazionale».

Flagship, debutto a settembre

Lo sviluppo è confermato anche dagli ultimi investimenti dell’azienda. La Flagship Factory, ovvero lo stabilimento di Ruspino rinnovato (comprensivo di un museo dell’acqua aperto al pubblico) sarà inaugurata nel settembre del prossimo anno. Progettata dall’architetto danese Bjarke Ingels, ha comportato un investimento di 120 milioni di euro. A scomputo degli oneri di urbanizzazione, l’azienda rinnoverà via De’ Medici, dalla rotatoria alla chiesa della Madonna di Caravaggio a San Pellegrino, intervenendo su marciapiedi e illuminazione, anche della ciclabile.

La ricerca di nuova acqua