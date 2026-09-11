Sci a Foppolo, al Montebello in 4 minuti

Nuova seggiovia quadriposto al Montebello, con una nuova pista più lunga ma una risalita più rapida, un comprensorio (Foppolo-Carona) che parte finalmente insieme da subito, accessi limitati nei momenti di punta, nuovi logo e sito Internet. E il via alle prevendite degli skipass stagionali scontati, dopo annate di incertezze.

Il comprensorio rinnovato

Foppolo-Carona riparte da qui. I lavori per il rinnovamento del comprensorio sono a buon punto. «Sarà la prima stagione sciistica di una nuova era», è l’annuncio arrivato ieri dal nuovo portale Internet della stazione di Foppolo-Carona, in alta Val Brembana. Che da oggi prende il nome di «Belmont-Foppolo 1637 Carona 1743 - Alpi di Bergamo», a indicare i due ingressi alla stazione e le relative quote «le più alte delle stazioni sci orobiche».

Un’unica gestione

Gli impianti di Foppolo sono di proprietà della Devil Peak, amministrata da Giacomo Martignon, le seggiovie di Carisole del Comune di Carona. La gestione sarà unica, con skipass unico, della Belmont-Foppolo. Dopo tanti anni, le due storiche stazioni sciistiche bergamasche aprono insieme, subito da inizio stagione.

«La trasformazione proseguirà»

«È la prima tappa - grazie a un primo investimento di 3,5 milioni di euro - di una trasformazione che proseguirà anche nei prossimi anni, per esaltare le potenzialità del comprensorio», dicono dalla stazione. «Abbiamo la proprietà dei terreni del comprensorio e delle seggiovie di Foppolo. E la concessione per 15 anni degli impianti di Carona - spiega la proprietà -. Siamo qui per far funzionare tutto, bene e stabilmente. Con un progetto a lungo termine».

Tempo di risalita dimezzato

La nuova seggiovia veloce, il Montebello (ad agganciamento automatico), arriva dalle Dolomiti: porterà sopra al rifugio Montebello, in sostituzione al vecchio impianto. L’arrivo sarà più in alto di 50 metri. La partenza sarà spostata 400 metri più a valle, in zona Terza Baita. Con un tempo di risalita dal piazzale al Montebello dimezzato (poco più di quattro minuti per 1.274 metri) e le piste che si allungano con meno piloni in pista e senza le vecchie stazioni. È stata quindi accorciata la seggiovia «Quarta Baita», che si fermerà in zona Terza Baita: rimarrà il grande campo scuola, ma si elimina la parte iniziale più ripida e si accorciano i tempi di risalita. Tutto sarà pronto per l’avvio della stagione sciistica 2026-2027, a dicembre. La prima di una nuova era sciistica per Foppolo-Carona e l’alta Val Brembana.

Si punta sulla qualità

Ma l’obiettivo non è ingrandire il comprensorio: si punta alla qualità. «Sarà una stazione più curata, comoda, sicura - continuano -. Piste ampie, non affollate, per tutti: dai principianti alle nere, dai pali allo snowpark. Tanto sciare, in tranquillità, senza confusione. E nei giorni di picco introdurremo un tetto agli accessi giornalieri. Non per escludere, ma per garantire la qualità».

Garanzie sull’innevamento

La società di gestione sottolinea quindi la garanzia dell’innevamento. «Abbiamo la quota per la neve naturale (da 2.100 a 1.700 metri) e una grande riserva d’acqua per quella artificiale, il lago Moro a 2.300 metri, che alimenta il nostro innevamento programmato su tutte le piste. Abbiamo investito nei battipista e nelle attrezzature».

E dopo anni di incertezze ecco le prevendite per garantirsi uno skipass a prezzo agevolato: fino al 30 settembre lo skipass stagionale in sconto, poi dal 1° ottobre aumenti del 18%: per gli adulti costa 620 euro anziché 729, lo junior (fino a 15 anni) 484 euro anziché 569, il baby (fino a 6 anni) 339 anziché 399. Sconti per le famiglie fino al 40%. Il nuovo sito all’indirizzo https://belmont-alpidibergamo.it/.