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Cronaca / Valle Brembana Mercoledì 04 Novembre 2026

Sedrina, fermato con cocaina e hashish: arrestato un 26enne

IL FERMO. A Sedrina i carabinieri hanno sequestrato 84 grammi di cocaina, 33 di hashish e 245 euro. Arresto convalidato, divieto di dimora nella Bergamasca.

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Redazione Web
Redazione Web
Sedrina, fermato con cocaina e hashish: arrestato un 26enne

Sedrina

Un controllo dei carabinieri si è concluso con l’arresto di un 26enne trovato in possesso di 84 grammi di cocaina, 33 di hashish e 245 euro in contanti.

Un 26enne senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nel tardo pomeriggio di martedì 3 novembre a Sedrina, in via Ponte Botta, dai carabinieri di Zogno. L’accusa è di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Sedrina, sequestrati 84 grammi di cocaina e 33 di hashish

Sedrina, fermato con cocaina e hashish: arrestato un 26enne
La droga sequestrata allo spacciatore 26enne arrestato a Sedrina dai carabinieri di Zogno. 4 novembre 2026.

L’arresto è avvenuto nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di droga. I militari, insospettiti dall’atteggiamento del giovane, lo hanno fermato per un controllo e sottoposto a una perquisizione personale.

I carabinieri hanno trovato 84 grammi di cocaina, contenuti in una busta di cellophane e in parte già suddivisi in dosi, oltre a 33 grammi di hashish e 245 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori possibile provento dell’attività di spaccio. La droga e il denaro sono stati sequestrati.

Arresto convalidato, divieto di dimora nella Bergamasca

Nella mattinata di mercoledì 4 novembre l’arresto in flagranza è stato convalidato. Nei confronti del 26enne è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora nell’intera provincia di Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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