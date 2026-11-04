Sedrina, fermato con cocaina e hashish: arrestato un 26enne

Un controllo dei carabinieri si è concluso con l’ arresto di un 26enne trovato in possesso di 84 grammi di cocaina, 33 di hashish e 245 euro in contanti .

Un 26enne senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nel tardo pomeriggio di martedì 3 novembre a Sedrina , in via Ponte Botta, dai carabinieri di Zogno . L’accusa è di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Sedrina, sequestrati 84 grammi di cocaina e 33 di hashish

L’arresto è avvenuto nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di droga. I militari, insospettiti dall’atteggiamento del giovane, lo hanno fermato per un controllo e sottoposto a una perquisizione personale.

I carabinieri hanno trovato 84 grammi di cocaina, contenuti in una busta di cellophane e in parte già suddivisi in dosi, oltre a 33 grammi di hashish e 245 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori possibile provento dell’attività di spaccio. La droga e il denaro sono stati sequestrati.