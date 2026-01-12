Burger button
Cronaca / Valle Brembana
Lunedì 12 Gennaio 2026

Sedrina, forza un posto di blocco e causa un incidente. Poi salta nella scarpata

L’INSEGUIMENTO. Traffico in tilt in Valle Brembana. Ricerche in corso di carabinieri, vigili del fuoco e soccorso alpino.

Pietro Giudici
Pietro Giudici
Redattore
L’incidente dopo l’inseguimento, a Sedrina
L’incidente dopo l’inseguimento, a Sedrina
(Foto di Gruppo Facebook «Viabilità in Valle Brembana»)

Botta di Sedrina

È fuggito a un posto di blocco dei carabinieri a Botta di Sedrina, al volante di un’Alfa Junior sospetta – dai primi accertamenti risultata rubata. Ha poi causato un incidente lungo la strada statale della Valle Brembana, bloccandola dopo l’impatto con più auto: due donne di 39 e 53 anni sarebbero ferite in modo lieve. E, soprattutto, l’uomo sarebbe poi scappato a piedi dai militari che lo inseguivano, saltando nella scarpata che scende verso il Brembo. Sul posto, per prestare i soccorsi, sono state inviate tre ambulanze e un’automedica.

Le ricerche dei carabinieri

Intanto sono in corso le ricerche per rintracciare il soggetto da parte dei carabinieri, coadiuvati dai vigili del fuoco e dagli uomini del soccorso alpino. Il posto di blocco, secondo le prime informazioni, era stato organizzato dopo i diversi furti denunciati ultimamente tra Moio de’ Calvi e Valnegra, gli ultimi proprio questo pomeriggio (12 gennaio) a Moio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Valnegra
Criminalità
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Incidenti nei trasporti
Giustizia, Criminalità
Carabinieri
vigili del fuoco
soccorso alpino