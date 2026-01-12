Cronaca / Valle Brembana
Lunedì 12 Gennaio 2026
Sedrina, forza un posto di blocco e causa un incidente. Poi salta nella scarpata
L’INSEGUIMENTO. Traffico in tilt in Valle Brembana. Ricerche in corso di carabinieri, vigili del fuoco e soccorso alpino.
Botta di Sedrina
È fuggito a un posto di blocco dei carabinieri a Botta di Sedrina, al volante di un’Alfa Junior sospetta – dai primi accertamenti risultata rubata. Ha poi causato un incidente lungo la strada statale della Valle Brembana, bloccandola dopo l’impatto con più auto: due donne di 39 e 53 anni sarebbero ferite in modo lieve. E, soprattutto, l’uomo sarebbe poi scappato a piedi dai militari che lo inseguivano, saltando nella scarpata che scende verso il Brembo. Sul posto, per prestare i soccorsi, sono state inviate tre ambulanze e un’automedica.
Le ricerche dei carabinieri
Intanto sono in corso le ricerche per rintracciare il soggetto da parte dei carabinieri, coadiuvati dai vigili del fuoco e dagli uomini del soccorso alpino. Il posto di blocco, secondo le prime informazioni, era stato organizzato dopo i diversi furti denunciati ultimamente tra Moio de’ Calvi e Valnegra, gli ultimi proprio questo pomeriggio (12 gennaio) a Moio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA