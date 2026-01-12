Sedrina, forza un posto di blocco e causa un incidente. Poi salta nella scarpata

È fuggito a un posto di blocco dei carabinieri a Botta di Sedrina, al volante di un’Alfa Junior sospetta – dai primi accertamenti risultata rubata. Ha poi causato un incidente lungo la strada statale della Valle Brembana, bloccandola dopo l’impatto con più auto: due donne di 39 e 53 anni sarebbero ferite in modo lieve. E, soprattutto, l’uomo sarebbe poi scappato a piedi dai militari che lo inseguivano, saltando nella scarpata che scende verso il Brembo. Sul posto, per prestare i soccorsi, sono state inviate tre ambulanze e un’automedica.