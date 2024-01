Seggiovie chiuse a Val Carisole? Si scia con le motoslitte

Seggiovie chiuse in Val Carisole? E chi l’ha detto che non si può comunque sciare senza la fatica della risalita a piedi? Parte dal 12 gennaio - e sarà attivo fino a fine stagione, condizioni neve permettendo - una nuova proposta della Snow Adventure di Luca Gherardi di Zogno, già attivo da tre stagioni con un servizio di motoslitta verso i rifugi di Foppolo e della Val Carisole, a Carona. Chi vorrà sciare potrà salire in cima alle vecchie piste del Giretta in motoslitta. Come? O in sella o - e qui sta l’avventura freeride - trainati dal mezzo a motore, come fosse sci d’acqua. La proposta è organizzata insieme a Belmont Foppolo, gestore degli impianti di risalita di Foppolo, e alla Foppolo Freestyle di Alessandro Mazzoleni.

Un giro sui tracciati

Sarà infatti possibile acquistare un pacchetto unico alla biglietteria di Foppolo, comprensivo di skipass giornaliero e l’esperienza freeride in Val Carisole. Con le seggiovie di Foppolo si dovrà salire fino al Montebello, quindi scendere al passo della Croce. Qui si verrà trasportati o trainati appunto con motoslitta fino in cima alla Val Carisole. Liberati si potrà scendere - in fuori pista - sui vecchi tracciati del Giretta, per essere di nuovo recuperati in fondo dalla motoslitta e di nuovo su fino alla cima della val Carisole. Nei paraggi anche i due rifugi Terre Rosse e Mirtillo per eventuali pause. Ogni turno durerà al massimo un’ora e mezza, per due turni complessivi, dalle 9 alle 12, di ogni sabato e domenica. Saranno operative due motoslitte per un massimo, quindi, di quattro sciatori alla volta (uno trainato e uno in sella). Necessaria la prenotazione al 339.7133695.

Trasporto ai rifugi