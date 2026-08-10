Sfida tra cani da pastore ai Piani dell’Avaro: Mosca da Sondrio fa tris

Ancora lei, per la terza volta consecutiva. La regina dei cani da pastore per bovini è Mosca, una femmina di sette anni guidata da Michele Dedei, 33enne di Teglio (Sondrio). Dopo le vittorie nel 2024 e dello scorso anno, ha fatto tris alla 25esima edizione del campionato disputatosi ieri pomeriggio ancora una volta ai Piani dell’Avaro di Cusio. Organizzata dall’associazione «Vivi la montagna», a ricordo dell’alpeggiatore Gianrenato Bianchi di Piazzatorre, la gara ha visto la partecipazione di 85 concorrenti, arrivati dalla nostra provincia, da Brescia, Lecco e dalla provincia di Sondrio ma anche da Roma: esperti anziani che conducono da una vita i propri cani in alpeggio ma soprattutto tantissimi giovani e anche qualche ragazzo.

La mandria dell’azienda Giupponi Un allevatore inizia la sua prova

Obiettivo del cane agli ordini (grida e fischi) del proprio padrone quello di radunare o spostare la mandria di vacche, appartenenti all’allevamento di Patrik ed Erik Giupponi di San Pellegrino, che ai Piani dell’Avaro portano ogni estate il propri capi. Tutto in qualche decina di secondi.

Pubblico numeroso

Pubblico numerosissimo - almeno un migliaio le persone - quello che ha assistito e applaudito alle prove dei fidi amici a quattro zampe, ancora oggi compagni importantissimi per gli allevatori che passano l’estate in montagna. «La manifestazione - ricordano gli organizzatori, Felice Regazzoni e Caterina Bianchi - vuole mantenere viva una tradizione tipica del lavoro dell’alpeggiatore, ovvero quella simbiosi che si crea tra uomo e animale, indispensabile in montagna». Molto alto - come sottolineato dalla giuria - il livello di abilità e di «feeling» tra padrone e cane in questa edizione: tanti i concorrenti che hanno ricevuto un punteggio altissimo. Ma lo scettro è rimasto in Valtellina con la bronza offerta dal Comune di Cusio andata ancora a Dedei, soddisfatissimo per questa riconferma.