Soccorso alpino due interventi in Val Brembana

Due interventi nella mattinata di domenica 17 dicembre in Val Brembana. La prima allerta per il Soccorso alpino è scattata alle 8.30, per un uomo di 61 anni che ha avuto un malore mentre si trovava nei pressi della frazione di Quindicina, nel comune di Taleggio. Una squadra di tecnici della VI Orobica è partita, ma nel mentre è arrivato sul posto l’elisoccorso di Bergamo. L’uomo è stato valutato e trasportato in ospedale.

Pochi minuti dopo la fine del primo intervento alle 10, un’altra chiamata per una 31enne. Era scivolata sulla neve a Valleve, in località San Simone. La donna ha subito un trauma ad una gamba e non riusciva più a proseguire. Un squadra territoriale del Cnsas è salita fino alla «Baita del camoscio». La donna è stata valutata, immobilizzata, recuperata e trasportata fino all’ambulanza. L’intervento si è concluso poco prima di mezzogiorno, con il rientro delle squadre.

Un nuovo defibrillatore in Valle Brembana

Un nuovo Dae - defibrillatore automatico esterno, per la Stazione Valle Brembana del Soccorso alpino orobico: la consegna si è tenuta sabato 16 dicembre, alla presenza del consigliere di Regione Lombardia Jonathan Lobati, promotore dell’iniziativa, insieme con Flavio Paletti e Patrizio Musitelli, direttore del GAL Valle Brembana, che hanno reso concreto questo dono importante. Il Dae è stato consegnato al capostazione della Val Brembana, Fabrizio Scuri.

Il gruppo che ha partecipato alla serata a Piazza Brembana Il ringraziamento per questo gesto arriva anche da parte di Marco Astori, responsabile della VI Delegazione Orobica, che per altri impegni non ha potuto partecipare di persona alla serata ma ha espresso riconoscenza, in un incontro avvenuto nei giorni scorsi, a tutti i benefattori, in particolare al consigliere Lobati, per l’attenzione che sempre dimostra per il territorio e in particolare per gli uomini e le donne del Soccorso alpino. Il Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico è un attore silenzioso ma fondamentale nel sistema del soccorso sanitario territoriale e la Stazione di Valle Brembana è anche quella che conta il maggior numero di interventi tra le sette stazioni che operano in provincia di Bergamo.