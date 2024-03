Sulle Orobie oltre 2 metri di neve: il rifugio Balicco quasi sommerso- Foto

Al lago Fregabolgia di Carona, nei pressi del rifugio Calvi, a 1.855 meri di quota, domenica pomeriggio l’altezza della neve al suolo aveva superato i due metri e mezzo. Circa 40 centimetri in più rispetto alle 24 ore precedenti. Stessa altezza di neve fresca misurata domenica pomeriggio in paese a Foppolo. Qualche centimetro in meno, invece, la neve misurata sempre dalla centralina dell’Agenzia regionale protezione ambiente sulla Presolana, in territorio di Vilminore: alle 16 l’altezza della neve al suolo era di 227 centimetri, una trentina di centimetri in più rispetto alla giornata precedente.