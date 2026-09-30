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Cronaca / Valle Brembana Mercoledì 30 Settembre 2026

Santa Brigida, fungaiolo di 68 anni muore in montagna. L’allarme lanciato da una donna che passava sul sentiero

L’INTERVENTO. Soccorso alpino e elisoccorso sono stati allertati mercoledì 30 settembre poco prima delle 13.

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Redazione Web
Redazione Web
Santa Brigida, fungaiolo di 68 anni muore in montagna. L’allarme lanciato da una donna che passava sul sentiero

Santa Brigida

Incidente mortale in montagna mercoledì 30 settembre in Alta Valle Brembana. Una donna che camminava su un sentiero sopra Santa Brigida si è accorta del corpo di un uomo senza vita.

Ha allertato i soccorsi poco prima delle 13. Sul posto sono arrivati l’elisoccorso, un’ambulanza e gli uomini del soccorso alpino, che non hanno potuto fare nulla se non constatare il decesso dell’uomo.

Si tratta di un fungaiolo di 68 anni, nello zaino i funghi raccolti, una torcia e il pranzo. Sul suo corpo nessun segno di violenza, probabilmente si è trattato di un malore. La salma è già stata restituita ai famigliari.

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