Turismo, la Val Brembana modello di sviluppo in Georgia

La Valle Brembana diventa modello per uno sviluppo turistico di una valle della Georgia, lo Stato posto a cavallo tra Europa ed Asia.

Da oggi a domenica, una delegazione proveniente dalla municipalità di Dusheti (nel cui territorio si trova la valle, a 50 chilometri a nord della capitale Tblisi) sarà nella terra del Brembo per una visita e un primo studio di come si è sviluppato e organizzato il turismo. A guidare la delegazione saranno i rappresentanti del ministero dell’Economia e dello sviluppo sostenibile, autorità locali del municipio di Dusheti, imprenditori agricoli e rappresentanti di enti nazionali e internazionali, tra cui la Banca Asiatica di sviluppo.

Con il contributo della Banca Asiatica

La visita studio (favorita dal collegamento aereo Orio al Serio -Tblisi) è promossa dalla sede georgiana della Asian Development Bank e ha l’obiettivo di favorire lo scambio di buone pratiche in materia di sviluppo turistico sostenibile, con un focus particolare sul turismo di comunità e a misura di famiglia.

«La Valle Brembana – spiega Elena Riceputi, la direttrice di Visit Brembo , il Consorzio turistico che ha curato l’organizzazione della visita – è stata scelta come esempio virtuoso grazie alla sua capacità di coniugare autenticità, bellezza paesaggistica, tradizioni vive e innovazione responsabile — elementi che rispecchiano la visione di sviluppo del Khada Valley, area montana della Georgia con forti affinità territoriali e culturali».

Tradizione e innovazione

«Dopo una valutazione attenta di varie destinazioni - spiegano dalla delegazione georgiana - la Valle Brembana si è distinta per la sua combinazione unica di bellezze naturali, patrimonio culturale e forte potenziale per uno sviluppo sostenibile simile alla Valle Khada, parte del comune di Dusheti in Georgia. La Valle Brembana offre un’eccezionale combinazione di esperienze autentiche, paesaggi incontaminati e calda ospitalità. Rispecchia i valori che ricerchiamo, ovvero una destinazione che rispetta le sue tradizioni, mentre abbraccia l’innovazione».