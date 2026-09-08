Va a funghi e cade in una scarpata a Camerata Cornello: muore donna di 43 anni

Una scivolata mentre andava a cercare funghi nei boschi di Camerata Cornello è risultata fatale per una donna di 43 anni.

A nulla sono valsi i soccorsi allertati alle 8.50 di martedì 8 settembre. Il personale sanitario intervenuto con l’elisoccorso da Bergamo, un’auto medica e la Croce Rossa di Bergamo, non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna.