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Cronaca / Valle Brembana Martedì 08 Settembre 2026
in aggiornamento

Va a funghi e cade in una scarpata a Camerata Cornello: muore donna di 43 anni

L’INCIDENTE. La chiamata ai soccorsi è arrivata martedì 8 settembre pochi minuti prima delle 9.

Lettura meno di un minuto.
Va a funghi e cade in una scarpata a Camerata Cornello: muore donna di 43 anni

Camerata Cornello

Una scivolata mentre andava a cercare funghi nei boschi di Camerata Cornello è risultata fatale per una donna di 43 anni.

A nulla sono valsi i soccorsi allertati alle 8.50 di martedì 8 settembre. Il personale sanitario intervenuto con l’elisoccorso da Bergamo, un’auto medica e la Croce Rossa di Bergamo, non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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