Va a funghi e cade in una scarpata a Camerata Cornello: muore donna di 43 anni
L’INCIDENTE. La chiamata ai soccorsi è arrivata martedì 8 settembre pochi minuti prima delle 9.Lettura meno di un minuto.
Camerata Cornello
Una scivolata mentre andava a cercare funghi nei boschi di Camerata Cornello è risultata fatale per una donna di 43 anni.
A nulla sono valsi i soccorsi allertati alle 8.50 di martedì 8 settembre. Il personale sanitario intervenuto con l’elisoccorso da Bergamo, un’auto medica e la Croce Rossa di Bergamo, non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna.
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