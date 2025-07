Zogno, dopo l’incidente finisce in un pozzo profondo 5 metri

Niente di grave, nessuno dei quattro ragazzi è rimasto ferito. Le ragazze hanno raggiunto gli altri due giovani coinvolti in prossimità dell’incrocio con la strada comunale che arriva da Zogno. Una delle due ragazze, nel tornare alla sua auto, è passata a piedi all’interno della rotatoria (tutto ciò che si trova all’interno è competenza di Anas, precisa il sindaco) e complice l’oscurità non ha visto un tombino aperto, non si sa per quale motivo, con coperchio appoggiato in diagonale. Ha messo un piede sopra ed è finita in un pozzo per il recupero di acque piovane profondo 5 metri.