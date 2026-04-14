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Cronaca / Valle Brembana Martedì 14 Aprile 2026

Zogno, perde il controllo della Porsche e demolisce una Panda. Salva la conducente: era appena scesa

L’INCIDENTE. È successo nel tardo pomeriggio di martedì 14 aprile tra via 24 Maggio e via Roma. La sportiva elettrica è finita contro l’utilitaria nel parcheggio. Ferita lievemente la 62enne che stava chiudendo il veicolo prima di allontanarsi, illeso il conducente della Porsche.

Silvia Salvi
Silvia Salvi Collaboratore
Zogno, perde il controllo della Porsche e demolisce una Panda. Salva la conducente: era appena scesa
Le due auto danneggiate nell’incidente avvenuto nel pomeriggio di martedì 14 aprile a Zogno

Zogno

Era appena scesa dalla sua Panda e la stava per chiudere quando una Porsche elettrica le è piombata addosso, distruggendo la sua utilitaria e ferendola in modo lieve. È accaduto nel tardo pomeriggio di martedì 14 aprile a Zogno, nel parcheggio dell’ex manifattura, ora Cms, dove via Battisti diventa via 24 Maggio e da dove si stacca la via che porta in centro.

L’incidente nel parcheggio all’incrocio

La Porsche è salita sul marciapiede per poi abbattere l’inferriata che lo separa dal parcheggio. La corsa terminata contro la Panda

Stando a quanto è stato possibile ricostruire, verso le 18,30 il conducente della Porsche, un 46enne di Zogno che viaggiava in direzione della Valle, giunto in prossimità dell’incrocio con via Roma avrebbe perso il controllo dell’auto, che è schizzata dall’altra parte della strada. La Porsche è salita sul marciapiede per poi abbattere l’inferriata che lo separa dal parcheggio dove aveva appena posteggiato la 62enne di Zogno arrivata alcuni istanti prima con la Panda.

Ferita lieve, ma poteva andare peggio

Sul posto ambulanza della Padana emergenze e Vigili del fuoco di Zogno

Per fortuna la donna era appena scesa dal veicolo, perché nel giro di qualche secondo la sua auto è finita distrutta nell’impatto, che le avrebbe potuto procurare conseguenze peggiori. Soccorsa da una ambulanza della Padana emergenze di stanza a Zogno, la 62enne è stata portata in ospedale per accertamenti. Illeso il conducente della Porsche.
Sul posto anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi e l’area.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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