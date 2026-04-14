Zogno, perde il controllo della Porsche e demolisce una Panda. Salva la conducente: era appena scesa

Era appena scesa dalla sua Panda e la stava per chiudere quando una Porsche elettrica le è piombata addosso, distruggendo la sua utilitaria e ferendola in modo lieve. È accaduto nel tardo pomeriggio di martedì 14 aprile a Zogno, nel parcheggio dell’ex manifattura, ora Cms, dove via Battisti diventa via 24 Maggio e da dove si stacca la via che porta in centro.

L’incidente nel parcheggio all’incrocio

La Porsche è salita sul marciapiede per poi abbattere l’inferriata che lo separa dal parcheggio. La corsa terminata contro la Panda Stando a quanto è stato possibile ricostruire, verso le 18,30 il conducente della Porsche, un 46enne di Zogno che viaggiava in direzione della Valle, giunto in prossimità dell’incrocio con via Roma avrebbe perso il controllo dell’auto, che è schizzata dall’altra parte della strada. La Porsche è salita sul marciapiede per poi abbattere l’inferriata che lo separa dal parcheggio dove aveva appena posteggiato la 62enne di Zogno arrivata alcuni istanti prima con la Panda.

Ferita lieve, ma poteva andare peggio