Al Bum Bum Festival di Trescore i ladri rubano 10mila euro dalla cassa

Ladri scatenati in Val Cavallina. Quattro malviventi a volto coperto sono entrati in azione tra le 4.30 e le 5 della notte tra lunedì e ieri nell’area del Bum Bum Festival di Trescore. In mezz’ora hanno raggiunto la zona nonostante la presenza degli addetti alla vigilanza e hanno scassinato un container-ufficio utilizzato dall’organizzazione, dove era custodito il fondo cassa.

Il bottino: 10mila euro

Dalle prime informazioni raccolte, sono stati portati via circa diecimila euro. Inoltre, i ladri avrebbero preso di mira anche alcune attrezzature tecniche sul palco dove si esibiscono le band. I quattro sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. Le immagini sono ora al vaglio dei carabinieri di Trescore, ai quali il parroco don Mauro Arizzi ha formalizzato la denuncia.

Gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica del furto e stanno verificando eventuali elementi che possano consentire di identificare i responsabili. Resta da chiarire come i quattro siano riusciti a muoversi all’interno dell’area del festival senza essere intercettati dalla vigilanza e quali siano stati i passaggi compiuti per raggiungere il container e il palco. Il furto è avvenuto mentre al parco Le Stanze è in corso la 34a edizione del Bum Bum Festival, con il programma di concerti che prosegue in questi giorni, fino al 30 agosto. Il colpo arriva quindi nel pieno della manifestazione, impegnata ogni sera con concerti e presenza di pubblico. Il bottino complessivo e l’entità dei danni sono ancora in fase di quantificazione.

Furto anche all’oratorio di Berzo

Nei giorni scorsi, invece, un altro furto ha interessato l’oratorio di Berzo San Fermo. A dare l’allarme, lunedì sera, è stato il parroco don Marco Gibellini. Secondo una prima ricostruzione, i responsabili sarebbero entrati dal retro, forzando una tapparella, e avrebbero portato via monete, caramelle e brioche. Il serramento danneggiato sarebbe stato nuovamente accostato e rimesso in sede, mentre l’uscita sarebbe avvenuta da un’altra porta, dotata di maniglione antipanico. L’effrazione sarebbe avvenuta nei giorni precedenti, approfittando della pausa estiva delle attività dell’oratorio. È ancora in corso la quantificazione del danno complessivo. L’episodio è stato segnalato dal parroco ai carabinieri della stazione di Casazza, competenti per territorio, mentre la denuncia non è ancora stata formalizzata.